Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst wordt er gesproken over mogelijke oplossingen voor de “moeilijke situatie” die vrijdag is ontstaan als gevolg van het vertrek van de NSC-ministers. Er zijn momenteel verschillende posities vacant.
Nadat de PVV (Partij voor de Vrijheid) eerder deze maand was vertrokken, hebben de ministers en staatssecretarissen van de NSC afgelopen vrijdag hun ontslag ingediend, wat tot controverse leidde. NSC-minister Caspar Veldkamp en zijn partijgenoten waren het oneens met het standpunt van het demissionaire kabinet over verdere nationale maatregelen tegen Israël, wat de directe aanleiding was.
Het vertrek van een partij terwijl het kabinet al in demissionaire status verkeert, wordt door politicologen als zeldzaam beschouwd.
Rollen moeten gevuld
Door het vertrek van de NSC ontbreken nu vijf ministers. De ministers van Onderwijs, Volksgezondheid, Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Zaken en Sociale Zaken moeten worden vervangen. De twee partijen die nog in het kabinet van de VVD en BBB zitten, zijn hiervoor verantwoordelijk.
Woensdag zal de Tweede Kamer het politieke klimaat bespreken. Wetgeving en besluitvorming tot aan de verkiezingen worden bemoeilijkt door het feit dat de VVD en BBB samen nog 44 zetels tekort komen om een meerderheid voor de plannen van het kabinet te creëren.
Het is nog onduidelijk hoe het bestuursorgaan de komende dagen zal worden georganiseerd totdat er een nieuw kabinet is benoemd.