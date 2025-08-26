Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst wordt er gesproken over mogelijke oplossingen voor de “moeilijke situatie” die vrijdag is ontstaan als gevolg van het vertrek van de NSC-ministers. Er zijn momenteel verschillende posities vacant.

Na het vertrek van de PVV (Partij voor de Vrijheid) eerder deze maand, hebben de ministers en staatssecretarissen van de NSC afgelopen vrijdag hun ontslag ingediend, wat tot de controverse heeft geleid. NSC-minister Caspar Veldkamp en zijn partijgenoten hebben ruzie gemaakt met de interim-premier Schoof over de manier waarop de NSC-ministers en staatssecretarissen hun ontslag hebben ingediend.

Het vertrek van een partij terwijl het kabinet al in demissionaire status verkeert, wordt door politicologen als zeldzaam beschouwd.