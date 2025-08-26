POLITIEK
Interim-premier Schoof brengt na aftreden NSC bezoek aan koning
Het kabinet is tweede keer gevallen door het vertrek van negen NSC-leden. Interim-premier Schoof zal vandaag onder meer koning Willem-Alexander ontmoeten in Huis ten Bosch over de toekomst van het nationale bestuur.
Dick Schoof eerder in het jaar met het Poolse minister. / Foto: AP
26 augustus 2025

Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst wordt er gesproken over mogelijke oplossingen voor de “moeilijke situatie” die vrijdag is ontstaan als gevolg van het vertrek van de NSC-ministers. Er zijn momenteel verschillende posities vacant.

Na het vertrek van de PVV (Partij voor de Vrijheid) eerder deze maand, hebben de ministers en staatssecretarissen van de NSC afgelopen vrijdag hun ontslag ingediend, wat tot de controverse heeft geleid. NSC-minister Caspar Veldkamp en zijn partijgenoten hebben ruzie gemaakt met de interim-premier Schoof over de manier waarop de NSC-ministers en staatssecretarissen hun ontslag hebben ingediend.

Het vertrek van een partij terwijl het kabinet al in demissionaire status verkeert, wordt door politicologen als zeldzaam beschouwd.

Rollen moeten gevuld

Door het vertrek van de NSC ontbreken nu vijf ministers. De ministers van Onderwijs, Volksgezondheid, Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Zaken en Sociale Zaken moeten worden vervangen. De twee partijen die nog in het kabinet van de VVD en BBB zitten, zijn hiervoor verantwoordelijk.

Woensdag zal de Tweede Kamer het politieke klimaat bespreken. Wetgeving en besluitvorming tot aan de verkiezingen worden bemoeilijkt door het feit dat de VVD en BBB samen nog 44 zetels tekort komen om een meerderheid voor de plannen van het kabinet te creëren.

Het is nog onduidelijk hoe het bestuursorgaan de komende dagen zal worden georganiseerd totdat er een nieuw kabinet is benoemd.

