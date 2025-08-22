Het handelsakkoord dat eerder was gesloten, is vandaag bekrachtigd door de VS en de EU. Meer informatie over het akkoord is vandaag bekendgemaakt, hoewel beide partijen eind vorige maand al een algemeen akkoord hadden bereikt.
De VS profiteert meer van het nieuwe akkoord dan de EU. Daarom wordt de passieve houding van Ursula von der Leyen tijdens de besprekingen en het akkoord bekritiseerd door verschillende Europese leiders.
In ruil daarvoor neemt de Verenigde Staten een voorzichtiger houding aan en legt een tariefplafond van 15 % op voor Europese goederen; het gebruikelijke tarief geldt alleen voor geneesmiddelen en vliegtuigen. De VS zullen de invoerheffingen op Europese auto's en onderdelen verlagen of afschaffen als de EU wetgeving invoert die de kosten van Amerikaanse goederen verlaagt.
Daarnaast bevordert de EU aanzienlijke investeringen aan beide zijden, evenals meer samenwerking op het gebied van defensie en digitale handel, en heeft zij toegezegd tot 2028 Amerikaanse energie en chips in bulk te kopen.
Realistische nummers
15 % is nog steeds een enorme stijging ten opzichte van het pre-Trump tijdperk, toen de gemiddelde Amerikaanse invoerrechten op Europese goederen slechts 1,5 % bedroegen, ook al is dit veel lager dan de verwachte 30 %.
Europese bedrijven zullen ongetwijfeld worden getroffen door de verhoogde tarieven, maar in het geval van een no-deal lijkt de EU te kiezen voor stabiliteit boven de mogelijkheid van ernstigere economische verstoringen.
De overeenkomst werd door voorzitter Ursula von der Leyen geprezen als een doorbraak die duidelijkheid en perspectieven biedt voor zowel burgers als het bedrijfsleven. De overeenkomst geeft aanleiding tot bezorgdheid over de strategische levering van chips en de energieafhankelijkheid, maar kan ook de handelsspanningen verminderen.
Volgens analisten zal het nieuwe tariefakkoord leiden tot een daling van het bbp van de eurozone met 0,5%. Hoewel de sector hierdoor alleen al ontwricht kan raken, zijn de meeste effecten al in de markt ingecalculeerd.
Als reactie hierop zou de Europese Centrale Bank echter meer monetaire stimuleringsmaatregelen kunnen nemen, zoals een mogelijke renteverlaging met 25 basispunten.