Het handelsakkoord dat eerder was gesloten, is vandaag bekrachtigd door de VS en de EU. Meer informatie over het akkoord is vandaag bekendgemaakt, hoewel beide partijen eind vorige maand al een algemeen akkoord hadden bereikt.

De VS profiteert meer van het nieuwe akkoord dan de EU. Daarom wordt de passieve houding van Ursula von der Leyen tijdens de besprekingen en het akkoord bekritiseerd door verschillende Europese leiders.

In ruil daarvoor neemt de Verenigde Staten een voorzichtiger houding aan en legt een tariefplafond van 15 % op voor Europese goederen; het gebruikelijke tarief geldt alleen voor geneesmiddelen en vliegtuigen. De VS zullen de invoerheffingen op Europese auto's en onderdelen verlagen of afschaffen als de EU wetgeving invoert die de kosten van Amerikaanse goederen verlaagt.

Daarnaast bevordert de EU aanzienlijke investeringen aan beide zijden, evenals meer samenwerking op het gebied van defensie en digitale handel, en heeft zij toegezegd tot 2028 Amerikaanse energie en chips in bulk te kopen.

Realistische nummers