Caspar Veldkamp, de demissionaire minister van Buitenlandse Zaken, treedt af. Hij is het niet eens met de andere leden van het demissionaire kabinet die niet accepteren dat meer actie tegen Israël moet worden ondernomen. Veldkamp maakte dit vrijdagavond bekend.
Veldkamp verklaarde ook dat hij het “onacceptabel” vond dat Israël Gaza-stad aanvalt en aanvullende nederzettingen probeert te stichten op moslimgebied. Hij achtte meer maatregelen om Israël tot een koerswijziging te dwingen “essentieel”.
Veldkamp trad af nadat de ministers van de BBB en de VVD hun veto hadden uitgesproken over nieuwe maatregelen tegen Israël. Hij voelde zich in de knel zitten tussen zijn eigen beloften om sancties op te leggen aan Israël en de tegenstand binnen het kabinet. Hij nam het besluit om af te treden tijdens een langdurige kabinetsbespreking op vrijdagmiddag en -avond. Veldkamp wilde verdere maatregelen tegen Israël, maar kreeg daarvoor geen steun van het kabinet.
Alle andere ministers en staatssecretarissen van de NSV hebben de regering verlaten na het vertrek van de aftredende minister van Buitenlandse Zaken Veldkamp (NSV).
Stopzetten van geweld
Sinds oktober 2023 heeft Israël ongeveer 62.300 Palestijnen in Gaza gedood. De door hongersnood geteisterde enclave is verwoest door de militaire campagne.
Vanwege zijn oorlog tegen de enclave wordt Israël ook voor het Internationaal Gerechtshof vervolgd wegens genocide. “Wij veroordelen dit besluit en roepen met klem op tot onmiddellijke intrekking ervan”, aldus Veldkamp over het standpunt van de EU ten aanzien van Israël.
Veldkampt geeft aan dat de goedkeuring van een illegaal bouwplan door Israël is een nieuwe stap weg van een op basis van onderhandeling tot stand gekomen tweestatenoplossing en zet aan tot meer geweld en instabiliteit.
“Wij sluiten ons aan bij het Verenigd Koninkrijk en andere partners in hun veroordeling van dit besluit”, aldus minister Veldkamp.