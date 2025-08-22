Caspar Veldkamp, de demissionaire minister van Buitenlandse Zaken, treedt af. Hij is het niet eens met de andere leden van het demissionaire kabinet die niet accepteren dat meer actie tegen Israël moet worden ondernomen. Veldkamp maakte dit vrijdagavond bekend.

Veldkamp verklaarde ook dat hij het “onacceptabel” vond dat Israël Gaza-stad aanvalt en aanvullende nederzettingen probeert te stichten op moslimgebied. Hij achtte meer maatregelen om Israël tot een koerswijziging te dwingen “essentieel”.

Veldkamp trad af nadat de ministers van de BBB en de VVD hun veto hadden uitgesproken over nieuwe maatregelen tegen Israël. Hij voelde zich in de knel zitten tussen zijn eigen beloften om sancties op te leggen aan Israël en de tegenstand binnen het kabinet. Hij nam het besluit om af te treden tijdens een langdurige kabinetsbespreking op vrijdagmiddag en -avond. Veldkamp wilde verdere maatregelen tegen Israël, maar kreeg daarvoor geen steun van het kabinet.

Alle andere ministers en staatssecretarissen van de NSV hebben de regering verlaten na het vertrek van de aftredende minister van Buitenlandse Zaken Veldkamp (NSV).

Stopzetten van geweld