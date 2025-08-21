POLITIEK
Nederland stuurt 300 soldaten en twee Patriots naar Polen
Defensie stuurt ongeveer 300 soldaten en twee Patriot-systemen naar Polen. Het ministerie van Defensie heeft woensdag bekendgemaakt dat zij het NAVO-centrum voor hulp aan Oekraïne zullen verdedigen tegen een mogelijke Russische aanval.
Demonstratie training van de IOC – Initiële Operationele Capaciteit van het luchtafweer- en anti-raket systeem in Sochaczew. / Foto: AFP
21 augustus 2025

Samen met de Patriots krijgt het logistieke centrum van de NAVO voor veiligheid en training in Oekraïne (NSATU) ook anti-drone- en Nasams-luchtverdedigingssystemen. Tussen 1 december en 1 juni zullen ongeveer 300 soldaten worden ingezet.

Minister van Defensie Brekelmans verklaarde dat het moeilijk is om dit soort wapens in Europa te vinden. "Geavanceerde capaciteiten worden geleverd door het ministerie van Defensie. Hoewel ze zeldzaam zijn, kan Nederland ze leveren.

Waar de Patriots zullen worden gestationeerd, maakt het ministerie van Defensie niet bekend. Op de luchthaven van Rzeszów in het oosten van Polen, die wordt bewaakt door talrijke Patriot-batterijen, heeft de NAVO een belangrijk knooppunt voor hulp aan Oekraïne. De defensie-industrie is uiterst belangstellend voor deze regio; een militaire aanwezigheid hier maakt een beter gecoördineerde strategie mogelijk.

"Op deze manier beveiligen we de basis, verdedigen we de oostflank van de NAVO en weren we het Russische gevaar af. Dit verbetert onze veiligheid”, aldus de minister.

Patriots zijn voor de tweede keer sinds het begin van het conflict in Oekraïne naar het oosten van het NAVO-gebied verplaatst. Kort na de Russische invasie zijn ongeveer 150 soldaten van een Patriot-batterij naar Slowakije gereisd.

Vanaf volgende maand zullen ook Nederlandse F-35's in Polen worden gestationeerd. Zij zullen drie maanden lang het luchtruim boven Oost-Europa bewaken.

