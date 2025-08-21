Samen met de Patriots krijgt het logistieke centrum van de NAVO voor veiligheid en training in Oekraïne (NSATU) ook anti-drone- en Nasams-luchtverdedigingssystemen. Tussen 1 december en 1 juni zullen ongeveer 300 soldaten worden ingezet.

Minister van Defensie Brekelmans verklaarde dat het moeilijk is om dit soort wapens in Europa te vinden. "Geavanceerde capaciteiten worden geleverd door het ministerie van Defensie. Hoewel ze zeldzaam zijn, kan Nederland ze leveren.

Waar de Patriots zullen worden gestationeerd, maakt het ministerie van Defensie niet bekend. Op de luchthaven van Rzeszów in het oosten van Polen, die wordt bewaakt door talrijke Patriot-batterijen, heeft de NAVO een belangrijk knooppunt voor hulp aan Oekraïne. De defensie-industrie is uiterst belangstellend voor deze regio; een militaire aanwezigheid hier maakt een beter gecoördineerde strategie mogelijk.