Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij adresgegevens verkocht aan dieven, die vervolgens die adressen uitzochten. In mei werd de ambtenaar in hechtenis genomen.

Het Openbaar Ministerie beweert dat de corrupte Amsterdamse belastingambtenaar Jim B. (47) op onrechtmatige wijze “honderden, waarschijnlijk duizenden” verzoeken om persoonsgegevens uit gemeentelijke systemen heeft opgevraagd. Deze heeft hij vervolgens verkocht aan “informatiehandelaars”. De woningen van de getroffen families werden al snel het doelwit van bomaanslagen.

De ambtenaar was werkzaam bij de incassoafdeling van de gemeente. Hierdoor kon hij kentekeninformatie en adressen achterhalen. Naar schatting zijn ten minste zeven explosies in verschillende delen van het land door hem veroorzaakt. In één geval werd zelfs een moordaanslag gepleegd. Ook in dit geval waren de adresgegevens door de ambtenaar verstrekt.

Opvallend is dat waarschijnlijk een aantal criminelen gebruik heeft gemaakt van zijn diensten.