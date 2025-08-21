POLITIEK
De eerste rechtszitting van een gemeentelijk ambtenaar die wordt verdacht van corruptie en betrokkenheid bij explosies heeft plaatsgevonden.
21 augustus 2025

Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij adresgegevens verkocht aan dieven, die vervolgens die adressen uitzochten. In mei werd de ambtenaar in hechtenis genomen.

Het Openbaar Ministerie beweert dat de corrupte Amsterdamse belastingambtenaar Jim B. (47) op onrechtmatige wijze “honderden, waarschijnlijk duizenden” verzoeken om persoonsgegevens uit gemeentelijke systemen heeft opgevraagd. Deze heeft hij vervolgens verkocht aan “informatiehandelaars”. De woningen van de getroffen families werden al snel het doelwit van bomaanslagen.

De ambtenaar was werkzaam bij de incassoafdeling van de gemeente. Hierdoor kon hij kentekeninformatie en adressen achterhalen. Naar schatting zijn ten minste zeven explosies in verschillende delen van het land door hem veroorzaakt. In één geval werd zelfs een moordaanslag gepleegd. Ook in dit geval waren de adresgegevens door de ambtenaar verstrekt.

Opvallend is dat waarschijnlijk een aantal criminelen gebruik heeft gemaakt van zijn diensten.

Veroordeling

In de beschuldiging worden slechts enkele gewelddadige incidenten genoemd, ondanks de bewering van het Openbaar Ministerie dat de illegale en corrupte activiteiten “verband houden met talloze gewelddadige acties vanaf augustus 2024”. Het is nog onbekend hoeveel B. heeft gekregen.

Het Openbaar Ministerie benadrukte dat B. op de hoogte was van het beoogde gebruik van het door hem geleverde materiaal. “Gevangen in een web waaruit hij niet meer kon ontsnappen”, aldus het OM.

De ambtenaar geeft in zijn verklaringen toe dat hij computers heeft gehackt. Daarnaast leveren e-mails van en naar de informatiehandelaars het Openbaar Ministerie voldoende bewijs dat B. voor de informatie is betaald.

