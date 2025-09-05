Portugal heeft een dag van nationale rouw afgekondigd na het zware ongeval met de historische kabeltram Elevador da Glória in Lissabon. Bij de ontsporing woensdagavond kwamen zeker zestien mensen om het leven. Eenentwintig anderen raakten gewond, van wie vijf in kritieke toestand verkeren. Onder de slachtoffers bevinden zich ook kinderen en buitenlanders.

Het ongeluk gebeurde rond 18.00 uur lokale tijd toen de tram, die volledig gevuld was met zo’n veertig passagiers, afdaalde van het uitkijkpunt São Pedro de Alcântara richting het Restauradores-plein. Volgens de eerste bevindingen zou een defecte rem of kabelbreuk de oorzaak zijn. Daardoor schoot de wagon met hoge snelheid naar beneden, ontspoorde in een bocht en botste met brute kracht tegen een gebouw aan de Rua da Glória, vlak bij de Avenida da Liberdade. Ooggetuigen spraken van een “verwoestende klap” waarna de tram uit elkaar viel “als een kartonnen doos”.

Slachtoffers van verschillende nationaliteiten

Onder de dodelijke slachtoffers zijn de Portugese bestuurder André Jorge Gonçalves Marques en een Duitse vader, wiens driejarig zoontje lichte verwondingen opliep. Zijn vrouw, die zwanger is, ligt zwaargewond in het ziekenhuis, maar verkeert volgens Portugese media inmiddels in stabiele toestand. Ook een Zuid-Koreaan, een Italiaan, een Française en twee Spanjaarden behoren tot de gewonden.

De hulpdiensten rukten onmiddellijk massaal uit en zetten alle beschikbare middelen in. Beelden tonen hoe omstanders nog voor de komst van de brandweer eerste hulp probeerden te verlenen. Het Nationaal Instituut voor Gerechtelijke Geneeskunde heeft een rampenteam ingeschakeld om de identificatie en autopsies van de slachtoffers te versnellen.