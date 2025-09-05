Portugal heeft een dag van nationale rouw afgekondigd na het zware ongeval met de historische kabeltram Elevador da Glória in Lissabon. Bij de ontsporing woensdagavond kwamen zeker zestien mensen om het leven. Eenentwintig anderen raakten gewond, van wie vijf in kritieke toestand verkeren. Onder de slachtoffers bevinden zich ook kinderen en buitenlanders.
Het ongeluk gebeurde rond 18.00 uur lokale tijd toen de tram, die volledig gevuld was met zo’n veertig passagiers, afdaalde van het uitkijkpunt São Pedro de Alcântara richting het Restauradores-plein. Volgens de eerste bevindingen zou een defecte rem of kabelbreuk de oorzaak zijn. Daardoor schoot de wagon met hoge snelheid naar beneden, ontspoorde in een bocht en botste met brute kracht tegen een gebouw aan de Rua da Glória, vlak bij de Avenida da Liberdade. Ooggetuigen spraken van een “verwoestende klap” waarna de tram uit elkaar viel “als een kartonnen doos”.
Slachtoffers van verschillende nationaliteiten
Onder de dodelijke slachtoffers zijn de Portugese bestuurder André Jorge Gonçalves Marques en een Duitse vader, wiens driejarig zoontje lichte verwondingen opliep. Zijn vrouw, die zwanger is, ligt zwaargewond in het ziekenhuis, maar verkeert volgens Portugese media inmiddels in stabiele toestand. Ook een Zuid-Koreaan, een Italiaan, een Française en twee Spanjaarden behoren tot de gewonden.
De hulpdiensten rukten onmiddellijk massaal uit en zetten alle beschikbare middelen in. Beelden tonen hoe omstanders nog voor de komst van de brandweer eerste hulp probeerden te verlenen. Het Nationaal Instituut voor Gerechtelijke Geneeskunde heeft een rampenteam ingeschakeld om de identificatie en autopsies van de slachtoffers te versnellen.
Burgemeester Carlos Moedas sprak van “een tragedie zoals we die in onze stad nog nooit hebben meegemaakt” en kondigde drie dagen van rouw af in Lissabon. Ook premier Luís Montenegro en president Marcelo Rebelo de Sousa betuigden hun medeleven. Buitenlandse leiders, onder wie de Belgische premier Bart De Wever, spraken eveneens hun condoleances uit.
Historische tram onder de loep
De Elevador da Glória werd in 1885 geopend en is een van de bekendste kabeltramlijnen van Lissabon. Jaarlijks maken zo’n drie miljoen mensen gebruik van de tram, die sinds 2002 een nationaal monument is. Exploitant Carris benadrukt dat alle onderhoudsprotocollen waren nageleefd en dat het onderhoud al veertien jaar aan externe bedrijven wordt uitbesteed. De vakbond FECTRANS stelt echter dat er al eerder zorgen waren geuit over technische storingen.
Uit voorzorg zijn de drie andere historische kabeltrams in de hoofdstad voorlopig buiten gebruik gesteld. De Portugese transportautoriteit is een uitgebreid onderzoek gestart naar de oorzaak van het ongeval.