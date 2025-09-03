De Franse economie staat onder immense druk. Met een recordhoog begrotingstekort en een staatsschuld die tot de hoogste van de eurozone behoort, staat het land op een kantelpunt. De situatie wordt verergerd door aanhoudende politieke onrust, die het vertrouwen van investeerders ondermijnt en de rente op staatsleningen naar ongekende hoogte stuwt.

De Franse premier François Bayrou, die nog geen negen maanden aan de macht is, vecht voor zijn politieke overleving. Zijn bezuinigingsplannen ter waarde van 44 miljard euro, bedoeld om het begrotingstekort terug te dringen, stuiten op fel verzet. Niet alleen vanuit de bevolking – met aangekondigde protesten door vakbonden en 'spontane' acties via sociale media – maar ook vanuit het parlement. Bayrou's centrumrechtse minderheidsregering mist de steun van de grote oppositiepartijen, waardoor een vertrouwensstemming volgende week zijn lot zal bezegelen.

Oorzaken van de economische malaise

Volgens economen is de economische positie van Frankrijk onhoudbaar. Het land heeft de afgelopen jaren te veel uitgegeven, met name aan sociale voorzieningen en uitkeringen, terwijl de economische groei stagneert. Rabobank-econoom Maartje Wijffelaars benadrukt dat Frankrijk het begrotingstekort, dat momenteel ruim 5 procent van het bruto binnenlands product (bbp) bedraagt, niet heeft kunnen terugdringen zoals andere Europese landen dat wel deden na de corona- en energiecrisis.

Deze tekorten en de staatsschuld, die met 114 procent van het bbp ver boven de Europese norm van 60 procent ligt, zorgen voor serieuze problemen. Frankrijk overtreedt hiermee al jaren de afspraken binnen de Europese Unie, die een maximum van 3 procent voor het begrotingstekort voorschrijven. Hoewel de Europese Commissie het land vaak heeft gesommeerd maatregelen te nemen, werden strafprocedures tot nu toe voorkomen.

Rente op recordhoogte