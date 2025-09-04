De omstreden gesloten jeugdzorginstelling in het Gelderse Harreveld wordt opnieuw ingericht als jeugdgevangenis. Demissionair minister van Justitie David van Weel (VVD) maakte bekend dat er binnen twee jaar zeventig cellen beschikbaar moeten zijn voor minderjarigen die door de rechter zijn veroordeeld. Daarmee wil het kabinet het nijpende tekort aan jeugdgevangenisplekken terugdringen.

Volgens Van Weel is de maatregel noodzakelijk omdat jongeren nu soms in reguliere gevangenissen belanden, wat volgens hem “onwenselijk” is. De extra capaciteit moet bovendien verlichting bieden voor het cellentekort in de volwassenengevangenissen. Voor de ombouw zijn weinig aanpassingen nodig; Van Weel hoopt dat een groot deel van het huidige personeel kan blijven werken op de nieuwe locatie.

Van jeugdzorg naar gevangenis

Het besluit betekent het definitieve einde van Harreveld als instelling voor gesloten jeugdzorg. Vijftien jaar geleden werd het voormalige jeugdgevangeniscomplex omgevormd tot een centrum voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar met zware psychiatrische en gedragsproblemen. De instelling stond echter onder felle kritiek vanwege het harde regime, de gevangenisachtige uitstraling en misstanden bij de afdelingen Zeer Intensieve Kortdurende Observatie en Stabilisatie (Zikos).

Een zwartboek van ervaringsdeskundige Jason Bhugwandass bracht die misstanden aan het licht. Jongeren vertelden daarin hoe zij dagelijks meer dan twintig uur in isolement werden gehouden, soms hardhandig werden vastgehouden en zelfs hun persoonlijke spullen moesten “terugverdienen”. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) stelde de locatie onder verscherpt toezicht en besloot in 2024 tot sluiting van de Zikos-afdeling.