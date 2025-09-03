De defensie-uitgaven van de Europese lidstaten zullen dit jaar naar verwachting de Navo-doelstelling van 2% van hun gezamenlijke bbp overschrijden. Volgens het Europees Defensieagentschap (EDA) is dit een primeur sinds de datacollectie in 2006 begon. De totale uitgaven, die in 2024 al stegen naar 343 miljard euro (1,9% van het bbp), zullen dit jaar verder toenemen tot 381 miljard euro, wat neerkomt op 2,1% van het bbp.

Deze sterke stijging wordt gedreven door grootschalige aankopen van nieuw materieel en een toename van de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling. In 2024 stegen de investeringen in nieuw materieel met 39% tot 88 miljard euro, terwijl de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling met 20% toenamen. Vorig jaar overtroffen de totale investeringen in defensie voor het eerst de 100 miljard euro, met een verwachte stijging naar 130 miljard euro in 2025. Landen zoals België, dat lang kritiek kreeg wegens te lage uitgaven, zagen hun defensiebudgetten sterk stijgen. De nieuwe regering in België heeft zelfs toegezegd om dit jaar de 2%-doelstelling te halen.

Meer dan alleen geld

Volgens EDA-directeur André Denk is geld niet het enige antwoord. Hoewel hij de stijgende budgetten toejuicht, benadrukt hij dat de Europese landen veel beter zullen moeten samenwerken om hun slagkracht te vergroten. "De nieuwe Navo-doelstelling van 3,5% van het bbp zal een nog grotere inspanning vragen, tot een totaal van meer dan 630 miljard euro per jaar," aldus Denk. "Grotere samenwerking, schaalvoordelen en verbeterde interoperabiliteit zullen hierbij essentieel zijn."