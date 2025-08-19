WERELD
Grote brand in Deurne verwoest vier woningen, 24 huizen ontruimd
Omwonenden kregen via een NL-Alert het dringende advies om ramen en deuren gesloten te houden en ventilatie uit te schakelen.
In Deurne zijn maandagmiddag 24 woningen ontruimd vanwege een zeer grote brand in een huizenblok aan de Maassingel. Het vuur brak rond 13.15 uur uit in of bij een hoekwoning en sloeg binnen korte tijd over naar drie naastgelegen huizen. De vier getroffen woningen zijn volledig onbewoonbaar verklaard.

De brand ging gepaard met grote rookontwikkeling. Omwonenden kregen via een NL-Alert het dringende advies om ramen en deuren gesloten te houden en ventilatie uit te schakelen. Ook een nabijgelegen school hoefde niet te worden ontruimd, maar leerlingen en medewerkers moesten binnenblijven. Uit metingen bleek dat er geen gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen.

De bewoners van de getroffen huizen en de ontruimde woningen werden tijdelijk opgevangen in een cultureel centrum in de buurt. Rond 15.30 uur had de brandweer het vuur onder controle, al duurde het nablussen nog geruime tijd. De meeste bewoners konden later op de dag weer terug naar hun huizen.

Volgens de brandweer is de brand vermoedelijk buiten de woning ontstaan en vervolgens razendsnel uitgebreid. Op het moment van uitbreken was er niemand aanwezig in het huis waar het vuur begon. Drie mensen zijn door ambulancepersoneel nagekeken vanwege rookinhalatie, maar er vielen geen ernstige gewonden.

Voor de bestrijding van de brand rukten tientallen brandweerlieden en meerdere blusvoertuigen uit, met ondersteuning van korpsen uit onder meer Geldrop en Venray. Vanwege de omvang van de brand werd opgeschaald naar Grip 1, zodat de hulpdiensten en gemeente nauw konden samenwerken.

Hoe de brand precies heeft kunnen ontstaan en zich zo snel kon verspreiden, wordt nog onderzocht.

