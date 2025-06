De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft de situatie in Gaza, Palestina, omschreven als een "genocide", waarmee hij de sterkste taal tot nu toe gebruikt door een Europese leider over de massale slachtcampagne van Israël in het belegerde gebied.

"Gaza bevindt zich in een catastrofale situatie van genocide," zei Sánchez voorafgaand aan een EU-top in Brussel op donderdag.

Hij riep de Europese Unie op om haar associatieovereenkomst met Israël onmiddellijk op te schorten, onder verwijzing naar een rapport waarin staat dat er aanwijzingen zijn dat Israël zijn verplichtingen op het gebied van mensenrechten schendt.

De opmerkingen van Sánchez kwamen op het moment dat reddingswerkers meldden dat minstens 76 mensen waren gedood door Israëlische troepen, te midden van voortdurende aanvallen en extreme tekorten aan voedsel en medicijnen.

Voortdurende steun aan Palestina

Sánchez is een van de meest uitgesproken critici van de Israëlische acties in Gaza, maar dit is de eerste keer dat hij expliciet de term "genocide" gebruikt.

De Israëlische ambassade in Madrid veroordeelde de opmerkingen en beschuldigde Sánchez ervan Israël te "demoniseren" en Spanje "aan de verkeerde kant van de geschiedenis" te plaatsen.

De Spaanse regering riep de Israëlische zaakgelastigde op in reactie, waarbij de reactie van Israël als "onaanvaardbaar" werd bestempeld.

In mei vorig jaar erkende Spanje Palestina formeel als een onafhankelijke staat, samen met Ierland en Noorwegen — een stap die Sánchez beschreef als "historisch" en in lijn met het internationaal recht.

Hij verklaarde dat deze stap bedoeld was om vrede te ondersteunen en niet gericht was tegen een bepaalde partij, en herhaalde Spanje's inzet voor een tweestatenoplossing gebaseerd op de grenzen van 1967.

Hulpverleners melden tientallen doden

De civiele beschermingsdienst van Gaza meldde ondertussen dat Israëlische troepen op donderdag alleen al minstens 76 mensen hadden gedood.

Mohammad al Mughair, directeur medische bevoorrading bij de dienst, verklaarde dat dit dodental plaatsvond te midden van toenemend Israëlisch geweld rond hulp distributiepunten.

Volgens gezondheidsfunctionarissen in het gebied zijn sinds oktober meer dan 56.000 Palestijnen — voornamelijk burgers — gedood in Gaza.

De VN erkent de cijfers van het ministerie van Volksgezondheid als geloofwaardig.

Volgens het officiële Palestijnse WAFA-nieuwsagentschap wordt gevreesd dat ongeveer 11.000 Palestijnen begraven liggen onder het puin van vernietigde huizen.

Deskundigen stellen echter dat het werkelijke dodental aanzienlijk hoger ligt dan wat de autoriteiten in Gaza hebben gerapporteerd, en schatten dat het rond de 200.000 kan liggen.

De bevolking van Gaza, die meer dan twee miljoen mensen telt, kampt met wijdverspreide honger na bijna negen maanden van aanvallen en blokkades door Israël.

Hoewel Israël eind mei beperkte hulp begon toe te laten tot het gebied, stellen de VN en mensenrechtenorganisaties dat voedsel en medicijnen schaars blijven en dat de distributie chaotisch verloopt, met frequente meldingen van Israëlische troepen die op burgers schieten die zich verzamelen voor rantsoenen.

Het ministerie van Volksgezondheid in Gaza meldt dat Israël sinds eind mei bijna 550 mensen heeft gedood in de buurt van hulpdistributiepunten.