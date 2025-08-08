Volgens berichten wordt de technologie in kwestie gebruikt voor draadloze netwerkinfrastructuur, gedrags- en gezichtsherkenning via camerafoto's en het extraheren van mobiele gegevens.

Een betrouwbare bron beweert dat het gaat om de Israëlische bedrijven Radwin, Briefcam en Cellebrite. Volgens de twee mensenrechtenorganisaties die de klacht hebben ingediend, “maken de nauwe banden van deze ondernemingen met het Israëlische leger en de veiligheidsdiensten die actief zijn in de bezette Palestijnse gebieden deze samenwerking bijzonder verontrustend”.

Ze verwijzen naar een advies van het Internationaal Gerechtshof van juli, waarin de gevolgen voor de VN-lidstaten werden gelinkt en werd verklaard dat de Israëlische bezetting van Palestina volgens het internationaal recht illegaal is.

Net als in andere delen van de wereld probeert de politie in België steeds vaker misdaad te voorspellen door gebruik te maken van geavanceerde data-analysetechnieken.