BUSINESS EN TECHNOLOGIE
2 min lezen
Technologie van Israëlische bedrijven wordt gebruikt in aantal politiezones in Vlaanderen: rapport
Comité P, die verantwoordelijk is voor de politiediensten in België, heeft een klacht ontvangen van de Liga voor Mensenrechten en de pro-Palestijnse groep SOS Gaza. De voorzitter, Kati Verstrepen, beschrijft de technologieën die worden gebruikt.
Technologie van Israëlische bedrijven wordt gebruikt in aantal politiezones in Vlaanderen: rapport
Foto: Nederlandse politiebus klaar voor controle. / Foto: AFP
16 uur geleden

Volgens berichten wordt de technologie in kwestie gebruikt voor draadloze netwerkinfrastructuur, gedrags- en gezichtsherkenning via camerafoto's en het extraheren van mobiele gegevens.

Een betrouwbare bron beweert dat het gaat om de Israëlische bedrijven Radwin, Briefcam en Cellebrite. Volgens de twee mensenrechtenorganisaties die de klacht hebben ingediend, “maken de nauwe banden van deze ondernemingen met het Israëlische leger en de veiligheidsdiensten die actief zijn in de bezette Palestijnse gebieden deze samenwerking bijzonder verontrustend”.

Ze verwijzen naar een advies van het Internationaal Gerechtshof van juli, waarin de gevolgen voor de VN-lidstaten werden gelinkt en werd verklaard dat de Israëlische bezetting van Palestina volgens het internationaal recht illegaal is.

Net als in andere delen van de wereld probeert de politie in België steeds vaker misdaad te voorspellen door gebruik te maken van geavanceerde data-analysetechnieken.

Aanbevolen

De Liga voor Mensenrechten, Statewatch en ULB-onderzoeker Corentin Debailleul hebben samengewerkt om een nieuw rapport uit te brengen over de toepassing van “voorspellende” politiewerkzaamheden.

De introductie van dit soort technologieën, waarbij gebruik wordt gemaakt van algoritmische analyses uit de VS en Israël, resulteerde in een samengesteld project dat gericht is op de volledige digitalisering van de politiedistricten.

Als onderdeel van de terrorismebestrijdingstraining nemen Belgische politiediensten, waaronder die in Antwerpen en Oostende, naar verluidt deel aan trainingsreizen en werkbezoeken aan Israël.

Ontdek
Amerikaanse wetgever zegt dat JFK werd vermoord vanwege verzet tegen Israëls nucleaire programma
Bevorderen van banden kan helpen handelsdoel van 100 miljard dollar te bereiken, Erdogan tegen Trump
Doha behoudt zich het recht voor om te reageren na Iraanse aanval op Amerikaanse basis: Qatar
Iran niet langer in staat om kernwapen te bouwen, zegt Amerikaanse vicepresident
'Laat die bommen niet vallen' op Iran, waarschuwt Trump Israël
Turkije's defensie-industrie moet nauwer worden verbonden met Europa en bondgenoten: NAVO-chef
Trump kondigt staakt-het-vuren aan tussen Israël en Iran
Ierland gaat officieel handel verbieden met Israëlische bedrijven in bezette Palestijnse gebieden
Wat zijn de belangrijkste Amerikaanse militaire bases in het Midden-Oosten?
Wat is de Straat van Hormuz en waarom is deze zo belangrijk voor olie?
Spanje dringt er bij EU op aan om handel te beperken en wapenleveranties aan Israël stop te zetten
'Strategisch besluit': Turkije en UNRWA ondertekenen overeenkomst om kantoor in het land op te richten
Rusland zegt dat het klaar is om Iran te helpen na Israëlische aanvallen
'Enorme' Russische aanval op Kiev doodt minstens zeven, verwondt tientallen: Oekraïne
NATO overweegt voorstel hoger defensie-uitgaven, maar niet iedereen is aan boord
Neem een ​​kijkje bij TRT Global. Deel uw feedback!
Contact us