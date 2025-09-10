WERELD
België kan 8,34 miljard euro lenen via nieuw EU-defensieprogramma
De leningen kunnen gebruikt worden voor investeringen in onder meer munitie, raketten, artillerie, drones, luchtafweer, cyberdefensie, militaire mobiliteit en de bescherming van kritieke infrastructuur.
Lidstaten moeten tegen eind november concrete investeringsplannen indienen, waarna de Commissie de dossiers zal evalueren. / AP
10 september 2025

België komt in aanmerking voor 8,34 miljard euro aan voordelige leningen van de Europese Commissie om te investeren in defensie. Dat blijkt uit een voorlopige toewijzing die dinsdag werd gepubliceerd in het kader van het nieuwe Europese bewapeningsprogramma Security Action for Europe (SAFE).

Het fonds, dat in totaal 150 miljard euro omvat, is bedoeld om de Europese defensie-industrie te versterken, kritieke zwakke plekken weg te werken en beter weerstand te bieden tegen dreigingen, vooral vanuit Rusland en Belarus. Negen­tien van de 27 EU-lidstaten hebben een aanvraag ingediend. Polen krijgt het grootste deel van de middelen toegewezen (43,7 miljard euro), gevolgd door Roemenië (16,7 miljard), Frankrijk en Hongarije (16,2 miljard elk) en Italië (14,9 miljard). België staat op de zesde plaats in de ranglijst.

De leningen kunnen gebruikt worden voor investeringen in onder meer munitie, raketten, artillerie, drones, luchtafweer, cyberdefensie, militaire mobiliteit en de bescherming van kritieke infrastructuur. Het programma staat ook open voor Oekraïne en andere landen waarmee de EU een defensiepartnerschap heeft afgesloten.

De Europese Commissie benadrukt dat de bedragen nog niet definitief zijn. Lidstaten moeten tegen eind november concrete investeringsplannen indienen, waarna de Commissie de dossiers zal evalueren. Indien goedgekeurd, kunnen begin 2026 de eerste uitbetalingen volgen.

Hoewel SAFE in principe gezamenlijke aanbestedingen tussen minstens twee landen als voorwaarde stelt, laat de Commissie tijdelijk ook nationale aankopen toe om de dringende nood aan defensie-investeringen sneller te kunnen aanpakken.

