Meerdere varkenskoppen zijn aangetroffen buiten verschillende moskeeën in de regio Parijs, meldden de autoriteiten, die de daad veroordeelden als een belediging voor moslims.
De Franse politie is dinsdag een onderzoek gestart nadat negen varkenskoppen werden gevonden bij verschillende moskeeën in de regio Parijs, aldus de politiechef van de stad. Hij gaf aan dat er mogelijk nog meer ontdekkingen zouden kunnen volgen.
"Alles wordt in het werk gesteld om de daders van deze verachtelijke daden te vinden," schreef Laurent Nunez op X.
De autoriteiten meldden ook dat de naam van de Franse president Emmanuel Macron op vijf van de hoofden was geklad, volgens een bericht van Reuters.
De hoofden werden gevonden op openbare wegen in Parijs en drie nabijgelegen voorsteden, aldus lokale autoriteiten.
Minister van Binnenlandse Zaken Bruno Retailleau veroordeelde de daden en noemde ze "schandelijk" en "volledig onacceptabel".
"Ik wil dat onze moslimlandgenoten hun geloof in vrede kunnen uitoefenen," zei hij.
‘Toename van moslimhaat’
Chems-Eddine Hafiz, de rector van de Grote Moskee van Parijs, veroordeelde de "islamofobe daden" als "een nieuwe en trieste stap in de opkomst van moslimhaat" en riep op tot "bewustwording en nationale solidariteit tegen dit gevaarlijke traject".
Frankrijk heeft de grootste moslimbevolking van Europa, met meer dan 6 miljoen mensen, voor wie varkens als onrein worden beschouwd.
Verschillende EU-landen hebben een toename van "moslimhaat" gemeld sinds de oorlog van Israël tegen Gaza begon in oktober 2023, volgens het Bureau van de Europese Unie voor de Grondrechten.
Israël begon een vernietigende oorlog tegen Gaza, waarbij sinds 7 oktober 2023 meer dan 64.000 Palestijnen zijn omgekomen. De brutaliteit van Israël gaat door terwijl premier Netanyahu dreigt met intensere aanvallen op de kleine Palestijnse enclave te midden van de voortdurende blokkade.