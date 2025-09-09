Meerdere varkenskoppen zijn aangetroffen buiten verschillende moskeeën in de regio Parijs, meldden de autoriteiten, die de daad veroordeelden als een belediging voor moslims.

De Franse politie is dinsdag een onderzoek gestart nadat negen varkenskoppen werden gevonden bij verschillende moskeeën in de regio Parijs, aldus de politiechef van de stad. Hij gaf aan dat er mogelijk nog meer ontdekkingen zouden kunnen volgen.

"Alles wordt in het werk gesteld om de daders van deze verachtelijke daden te vinden," schreef Laurent Nunez op X.

De autoriteiten meldden ook dat de naam van de Franse president Emmanuel Macron op vijf van de hoofden was geklad, volgens een bericht van Reuters.

De hoofden werden gevonden op openbare wegen in Parijs en drie nabijgelegen voorsteden, aldus lokale autoriteiten.

Minister van Binnenlandse Zaken Bruno Retailleau veroordeelde de daden en noemde ze "schandelijk" en "volledig onacceptabel".