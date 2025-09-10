Het Oost-Vlaamse bedrijf Euramec uit Lokeren en de Britse onderneming JD2E hebben maandag in de Belgische ambassade in Londen een strategische samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Het akkoord, gesloten tijdens een tweedaagse Vlaamse handelsmissie naar het Verenigd Koninkrijk, moet de samenwerking in de defensie- en luchtvaartsector aanzienlijk verdiepen.

Euramec ontwikkelt geavanceerde vluchtsimulatoren, terwijl JD2E gespecialiseerd is in vliegopleidingen. De bedrijven werkten eerder al samen, maar willen zich nu gezamenlijk sterker richten op Intelligence, Surveillance en Reconnaissance (ISR) – het verzamelen van informatie via speciaal uitgeruste vliegtuigen.

Volgens Euramec-CEO Bert Buyle zal JD2E voortaan meer gebruikmaken van de Vlaamse simulatoren in zijn trainingsprogramma’s, terwijl Euramec toegang krijgt tot de software van JD2E. Daarnaast zijn gezamenlijke marketinginitiatieven afgesproken. Buyle benadrukte dat het partnerschap Euramec niet alleen toegang geeft tot de Britse markt, maar ook tot bredere Commonwealth-markten. “We zijn zelfs al in gesprek over een project met de Royal Air Force,” aldus Buyle, die verwacht dat beide bedrijven in de komende twee jaar met 20 tot 30 procent zullen groeien.