Het Oost-Vlaamse bedrijf Euramec uit Lokeren en de Britse onderneming JD2E hebben maandag in de Belgische ambassade in Londen een strategische samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Het akkoord, gesloten tijdens een tweedaagse Vlaamse handelsmissie naar het Verenigd Koninkrijk, moet de samenwerking in de defensie- en luchtvaartsector aanzienlijk verdiepen.
Euramec ontwikkelt geavanceerde vluchtsimulatoren, terwijl JD2E gespecialiseerd is in vliegopleidingen. De bedrijven werkten eerder al samen, maar willen zich nu gezamenlijk sterker richten op Intelligence, Surveillance en Reconnaissance (ISR) – het verzamelen van informatie via speciaal uitgeruste vliegtuigen.
Volgens Euramec-CEO Bert Buyle zal JD2E voortaan meer gebruikmaken van de Vlaamse simulatoren in zijn trainingsprogramma’s, terwijl Euramec toegang krijgt tot de software van JD2E. Daarnaast zijn gezamenlijke marketinginitiatieven afgesproken. Buyle benadrukte dat het partnerschap Euramec niet alleen toegang geeft tot de Britse markt, maar ook tot bredere Commonwealth-markten. “We zijn zelfs al in gesprek over een project met de Royal Air Force,” aldus Buyle, die verwacht dat beide bedrijven in de komende twee jaar met 20 tot 30 procent zullen groeien.
De ondertekening gebeurde in aanwezigheid van Vlaams minister-president Matthias Diependaele. Zijn regering zette de missie bewust in het teken van defensie, met als hoogtepunt de deelname aan Defence and Security Equipment International (DSEI), de internationale defensiebeurs in Londen. Daar ontmoet de Vlaamse delegatie van politici en ondernemers potentiële partners en investeerders om de Vlaamse defensie-industrie te promoten.
Naast de focus op defensie staat ook wetenschappelijk onderzoek op de agenda. Op dinsdag bezoekt Diependaele de Universiteit van Cambridge, waar hij zal pleiten voor de bouw van de ondergrondse Einstein Telescoop in de Maas-Rijnregio. Dat project moet volgens hem wetenschap en industrie nauwer met elkaar verbinden.
Een geplande ontmoeting met de Britse minister voor Wetenschap, Onderzoek en Innovatie, Patrick Vallance, ging maandag niet door. De Britse regering kampt momenteel met politieke verschuivingen na het ontslag van staatssecretaris voor Wonen Angela Rayner.