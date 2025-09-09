Meer dan 100 Zuid-Koreaanse vrouwen die gedwongen werden als prostituee te werken voor Amerikaanse soldaten gestationeerd in het land, hebben een baanbrekende rechtszaak aangespannen waarin ze Washington beschuldigen van misbruik, aldus hun advocaten dinsdag.

Historici en activisten zeggen dat tienduizenden Zuid-Koreaanse vrouwen tussen de jaren 1950 en 1980 werkten in door de staat goedgekeurde bordelen, waar ze Amerikaanse troepen bedienden die in het land waren gestationeerd om Zuid-Korea te beschermen tegen Noord-Korea.

In 2022 oordeelde het hoogste gerechtshof van Zuid-Korea dat de regering illegaal dergelijke bordelen had 'opgericht, beheerd en geëxploiteerd' voor het Amerikaanse leger, en beval het om ongeveer 120 eisers schadevergoeding te betalen.

Vorige week dienden 117 slachtoffers een nieuwe rechtszaak in, waarin ze voor het eerst officieel het Amerikaanse leger beschuldigen en om een excuus vragen.

De rechtszaak vraagt om een schadevergoeding van 10 miljoen won (ongeveer € 6.800) per slachtoffer.

In tegenstelling tot de bekendere ‘troostmeisjes’ die tot het einde van de Tweede Wereldoorlog door Japanse soldaten werden gebruikt, hebben degenen die voor de Amerikaanse troepen werkten relatief weinig aandacht gekregen, grotendeels omdat Washington al lange tijd een belangrijke veiligheidsbondgenoot van Seoul is.

Volgens historici maakte de economie rondom militaire bordelen in Amerikaanse basiskampen, inclusief restaurants, kapperszaken en bars die Amerikaanse soldaten bedienden, in de jaren 1960 en 1970 ongeveer 25 procent van het Zuid-Koreaanse BBP uit.

“Ik kan nog steeds niet vergeten dat ik door Amerikaanse soldaten werd geslagen - geslagen omdat ik mijn hoofd boog terwijl ik drankjes inschonk, omdat ik niet glimlachte, of zonder enige reden”, zei een van de eisers, een vrouw van in de zestig die haar naam niet wilde noemen, in een verklaring aan AFP.

Ze zei dat ze pas 17 was toen ze met een list aan het werk werd gezet – ze dacht dat ze barvrouw zou worden, maar werd gedwongen tot sekswerk en kreeg te horen dat ze niet weg mocht vanwege haar “schuld”.