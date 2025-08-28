Het Turkse defensiebedrijf Aselsan heeft 47 voertuigen geleverd aan de Turkse Strijdkrachten als onderdeel van het nieuwe geïntegreerde luchtverdedigingssysteem 'Steel Dome' van het land.
De levering op woensdag omvat een mix van luchtverdedigings-, radar- en elektronische oorlogssystemen die zullen worden ingezet onder het Steel Dome-project — het meerlagige schild van Turkije dat is ontworpen om de bescherming tegen luchtdreigingen te versterken.
"Vandaag voorzien we ons heldhaftige leger van de Sky Dome-systemen, bestaande uit in totaal 47 voertuigen ter waarde van $ 460 miljoen, die vertrouwen zullen wekken bij vrienden en angst zullen inboezemen bij vijanden," zei de Turkse president Recep Tayyip Erdogan tijdens een ceremonie in Ankara.
Hij voegde eraan toe dat Turkije met het Steel Dome-luchtverdedigingssysteem nu in "een andere klasse" zal opereren op het gebied van luchtverdediging.
Het Steel Dome-systeem, beschreven als de 'veiligheidsparaplu' van het land in de lucht, biedt gefaseerde en geïntegreerde bescherming tegen lage, middelhoge en hoge dreigingen via een breed scala aan nationale verdedigingssystemen ontwikkeld door Turkse defensiebedrijven.
Een daarvan is het luchtdoelgeschut Korkut van het Turkse defensiebedrijf Aselsan, dat voldoet aan de behoeften van de Turkse strijdkrachten op het gebied van verdediging op lage hoogte als een effectief, mobiel en snel systeem tegen dreigingen.
De Hisar-A+ en Hisar-0+, ontwikkeld door Aselsan en Roketsan, zijn in eigen land gemaakte systemen voor lage en middelhoge luchtverdediging die effectieve bescherming bieden tegen vliegtuigen, kruisraketten, onbemande luchtvaartuigen (UAV's) en helikopters.
Het Siper-luchtverdedigingssysteem, ontwikkeld in samenwerking met Aselsan, Roketsan en het Turkse Wetenschappelijke en Technologische Onderzoeksinstituut (TÜBITAK), is effectief tegen hooggelegen en langeafstandsdreigingen om kritieke faciliteiten, militaire eenheden en steden te beschermen tegen gevechtsvliegtuigen, kruis- en ballistische raketten, UAV's en andere luchtvoertuigen.
De Siper Blok 1 is al opgenomen in de inventaris van de Turkse Strijdkrachten en er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van Blok 2.
De Turkse defensie-industrie heeft de lucht-luchtcapaciteiten van het land uitgebreid met het schoudergelanceerde systeem Sungur van Roketsan om militaire eenheden op lage hoogte te beschermen, en met de Goktug-raket van TÜBITAK, die vanaf vliegtuigplatforms kan worden gelanceerd.
De op laser gebaseerde, uiterst nauwkeurige systemen Gokberk en Alka van Aselsan en Roketsan zijn producten van de volgende generatie in de Turkse defensie-industrie en zijn ontworpen met het oog op een geïntegreerde architectuur.
Het Gurz hybride luchtverdedigingssysteem van Aselsan integreert raket-, kanon- en lasertechnologieën, terwijl andere systemen zoals Goker, Gokdeniz, Goksur en Roketsan's Levent op maat gemaakte oplossingen bieden op basis van vergelijkbare geïntegreerde ontwerpprincipes.
De Turkse defensie-industrie blijft ook nationale technologieën ontwikkelen om bedreigingen bij de bron te neutraliseren.
De MAM-munitie van Roketsan, de antitanksystemen OMTAS, UMTAS en Karaok, de geleide raketten TRLG-122/230, IHA-122/230 en K+, en de strategische raketsystemen Tayfun, Akya, Cakir, Atmaca en SOM dragen bij aan de operationele effectiviteit van Turkije op het slagveld.