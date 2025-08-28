Het Turkse defensiebedrijf Aselsan heeft 47 voertuigen geleverd aan de Turkse Strijdkrachten als onderdeel van het nieuwe geïntegreerde luchtverdedigingssysteem 'Steel Dome' van het land.

De levering op woensdag omvat een mix van luchtverdedigings-, radar- en elektronische oorlogssystemen die zullen worden ingezet onder het Steel Dome-project — het meerlagige schild van Turkije dat is ontworpen om de bescherming tegen luchtdreigingen te versterken.

"Vandaag voorzien we ons heldhaftige leger van de Sky Dome-systemen, bestaande uit in totaal 47 voertuigen ter waarde van $ 460 miljoen, die vertrouwen zullen wekken bij vrienden en angst zullen inboezemen bij vijanden," zei de Turkse president Recep Tayyip Erdogan tijdens een ceremonie in Ankara.

Hij voegde eraan toe dat Turkije met het Steel Dome-luchtverdedigingssysteem nu in "een andere klasse" zal opereren op het gebied van luchtverdediging.

Het Steel Dome-systeem, beschreven als de 'veiligheidsparaplu' van het land in de lucht, biedt gefaseerde en geïntegreerde bescherming tegen lage, middelhoge en hoge dreigingen via een breed scala aan nationale verdedigingssystemen ontwikkeld door Turkse defensiebedrijven.

Een daarvan is het luchtdoelgeschut Korkut van het Turkse defensiebedrijf Aselsan, dat voldoet aan de behoeften van de Turkse strijdkrachten op het gebied van verdediging op lage hoogte als een effectief, mobiel en snel systeem tegen dreigingen.

De Hisar-A+ en Hisar-0+, ontwikkeld door Aselsan en Roketsan, zijn in eigen land gemaakte systemen voor lage en middelhoge luchtverdediging die effectieve bescherming bieden tegen vliegtuigen, kruisraketten, onbemande luchtvaartuigen (UAV's) en helikopters.