TURKIJE
1 min lezen
Turks parlement zal buitengewone zitting houden over Israëls genocidaal beleid in Gaza
De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Hakan Fidan zal de wetgevers tijdens de zitting op 29 augustus 2025 informeren.
Turks parlement zal buitengewone zitting houden over Israëls genocidaal beleid in Gaza
Israël staat ook terecht voor genocide bij het Internationaal Gerechtshof vanwege zijn oorlog tegen de enclave. / AA
28 augustus 2025

De voorzitter van het Turkse parlement heeft een buitengewone zitting van het parlement uitgeroepen voor vrijdag om de Israëlische aanvallen op Gaza, genocide, onderdrukking en hongersnoodbeleid te bespreken.

Het kantoor van de voorzitter meldde woensdag dat Numan Kurtulmus de buitengewone zitting van het parlement bijeenriep in overeenstemming met artikel 93 van de grondwet en artikel 7 van het Reglement van Orde van het parlement.

De Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Hakan Fidan, zal naar verwachting tijdens de buitengewone zitting een toelichting geven aan de parlementsleden.

Sinds oktober 2023 heeft Israël bijna 63.000 Palestijnen in Gaza gedood.

Aanbevolen

De volledige blokkade van de Palestijnse enclave door Israël, die sinds begin maart van kracht is, heeft rampzalige omstandigheden gecreëerd voor de 2,4 miljoen inwoners van de enclave. Dit heeft geleid tot hongersnood, wijdverspreide ziektes en de ineenstorting van essentiële diensten.

In november vorig jaar heeft het Internationaal Strafhof arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en voormalig minister van Defensie Yoav Gallant wegens oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid in Gaza.

Israël wordt ook geconfronteerd met een genocidezaak bij het Internationaal Gerechtshof vanwege zijn oorlog tegen de enclave.

Ontdek
Amerikaanse wetgever zegt dat JFK werd vermoord vanwege verzet tegen Israëls nucleaire programma
Bevorderen van banden kan helpen handelsdoel van 100 miljard dollar te bereiken, Erdogan tegen Trump
Doha behoudt zich het recht voor om te reageren na Iraanse aanval op Amerikaanse basis: Qatar
Iran niet langer in staat om kernwapen te bouwen, zegt Amerikaanse vicepresident
'Laat die bommen niet vallen' op Iran, waarschuwt Trump Israël
Turkije's defensie-industrie moet nauwer worden verbonden met Europa en bondgenoten: NAVO-chef
Trump kondigt staakt-het-vuren aan tussen Israël en Iran
Ierland gaat officieel handel verbieden met Israëlische bedrijven in bezette Palestijnse gebieden
Wat zijn de belangrijkste Amerikaanse militaire bases in het Midden-Oosten?
Wat is de Straat van Hormuz en waarom is deze zo belangrijk voor olie?
Spanje dringt er bij EU op aan om handel te beperken en wapenleveranties aan Israël stop te zetten
'Strategisch besluit': Turkije en UNRWA ondertekenen overeenkomst om kantoor in het land op te richten
Rusland zegt dat het klaar is om Iran te helpen na Israëlische aanvallen
'Enorme' Russische aanval op Kiev doodt minstens zeven, verwondt tientallen: Oekraïne
NATO overweegt voorstel hoger defensie-uitgaven, maar niet iedereen is aan boord
Neem een ​​kijkje bij TRT Global. Deel uw feedback!
Contact us