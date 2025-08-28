De voorzitter van het Turkse parlement heeft een buitengewone zitting van het parlement uitgeroepen voor vrijdag om de Israëlische aanvallen op Gaza, genocide, onderdrukking en hongersnoodbeleid te bespreken.

Het kantoor van de voorzitter meldde woensdag dat Numan Kurtulmus de buitengewone zitting van het parlement bijeenriep in overeenstemming met artikel 93 van de grondwet en artikel 7 van het Reglement van Orde van het parlement.

De Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Hakan Fidan, zal naar verwachting tijdens de buitengewone zitting een toelichting geven aan de parlementsleden.

Sinds oktober 2023 heeft Israël bijna 63.000 Palestijnen in Gaza gedood.