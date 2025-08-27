TURKIJE
3 min lezen
Turkije is de garant voor de veiligheid, vrede en het welzijn van de Koerden: Erdogan
De opmerkingen van de Turkse president komen midden in de vorming van een nieuw parlementair comité dat gericht is op het bestrijden van terroristische bedreigingen van de YPG en PKK.
Turkije is de garant voor de veiligheid, vrede en het welzijn van de Koerden: Erdogan
Turkije, een NAVO-lidstaat, was een van Syrië's belangrijkste buitenlandse bondgenoten na de verdrijving van Bashar al-Assad vorig jaar. / Foto: AA / Anadolu Agency
27 augustus 2025

Turkije is de garant voor de veiligheid, vrede en het welzijn van de Koerden, net als van alle broederlijke volkeren in Syrië, zei de Turkse president Recep Tayyip Erdogan op dinsdag.

“Degenen die zich tot Ankara en Damascus wenden, zullen overwinnen,” verklaarde hij tijdens een toespraak ter herdenking van de 954e verjaardag van de overwinning bij Malazgirt in de Turkse provincie Mus.

De Turkse president benadrukte dat de visie van zijn land voor ‘de Eeuw van Turkije’ eerst zal leiden tot een groot en krachtig terreurvrij Turkije, en vervolgens tot een terreurvrije regio, door gezamenlijke inspanningen.

Hij voegde eraan toe dat Ankara, ondanks alle obstakels, blokkades en sabotage, vastbesloten blijft te streven naar een krachtig Turkije, verenigd als een natie van 86 miljoen mensen, verbonden door geschiedenis, cultuur, een gedeelde beschaving en gemeenschappelijke overtuigingen.

“Als Turken, Arabieren en Koerden zullen we zij aan zij samenleven in dit land tot het einde der tijden,” zei Erdogan.

Zijn opmerkingen komen enkele weken nadat het Turkse parlement een hooggeplaatste commissie heeft opgericht om een juridische weg uit te stippelen naar wat functionarissen omschrijven als een “terreurvrij Turkije,” een stap die door Turkse functionarissen wordt gezien als een historisch keerpunt voor vrede in de regio.

Op 5 augustus werd het Nationale Solidariteits-, Broederschaps- en Democratiecomité ingehuldigd, bedoeld als een platform voor dialoog tussen Turken en Koerden en als een poging om meningsverschillen via parlementaire kanalen op te lossen.

“De broederschap tussen Turken en Koerden is een fundamenteel element van onze geografie,” zei de Turkse parlementsvoorzitter Numan Kurtulmus tijdens zijn toespraak bij de inauguratie van de commissie.

“Dit proces is een kwestie van nationaal overleven die de gedeelde toekomst van Turken, Koerden en burgers uit alle lagen van de bevolking aangaat.”

Aanbevolen

Functionarissen zeggen dat de commissie zal dienen als een beraadslagend orgaan dat belast is met het identificeren van hervormingen, het opstellen van wetgeving en het informeren van het publiek over de voortgang. Het mandaat loopt tot eind 2025.

Regionale waarschuwingen

Op 10 maart kondigde het Syrische presidentschap de ondertekening aan van een overeenkomst voor de integratie van de Syrische Democratische Krachten (SDF) in staatsinstellingen, waarmee de territoriale eenheid van het land werd bevestigd en pogingen tot verdeeldheid werden afgewezen.

Toch bekritiseerde de Syrische president Ahmad al Sharaa maanden na de ondertekening van de overeenkomst de SDF vanwege tegenstrijdigheden tussen hun woorden en daden met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.

In juli verbrandden 30 PKK-terroristen hun wapens bij de ingang van een grot in Noord-Irak, wat volgens Ankara het begin markeerde van de ontmanteling van de groep.

Deze ontwikkeling wordt gezien als een van de meest significante gebaren in de langdurige terreurcampagne tegen Turkije door de PKK, die door Ankara, de VS en de EU als een terroristische organisatie wordt aangemerkt.

De SDF wordt gedomineerd door de terroristische groep YPG, de Syrische tak van de terreurgroep PKK.

Op 13 augustus waarschuwde de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Hakan Fidan dat de YPG-terreurgroep onmiddellijk moet stoppen met het vormen van een bedreiging voor Turkije en de regio, tijdens een gezamenlijke persconferentie met zijn Syrische ambtgenoot.

“Mijn oproep aan de YPG is dat ze zichzelf onmiddellijk moeten verwijderen als bedreiging voor Turkije en de regio, samen met de terroristen die ze van over de hele wereld hebben verzameld,” zei Fidan destijds.

Ontdek
Amerikaanse wetgever zegt dat JFK werd vermoord vanwege verzet tegen Israëls nucleaire programma
Bevorderen van banden kan helpen handelsdoel van 100 miljard dollar te bereiken, Erdogan tegen Trump
Doha behoudt zich het recht voor om te reageren na Iraanse aanval op Amerikaanse basis: Qatar
Iran niet langer in staat om kernwapen te bouwen, zegt Amerikaanse vicepresident
'Laat die bommen niet vallen' op Iran, waarschuwt Trump Israël
Turkije's defensie-industrie moet nauwer worden verbonden met Europa en bondgenoten: NAVO-chef
Trump kondigt staakt-het-vuren aan tussen Israël en Iran
Ierland gaat officieel handel verbieden met Israëlische bedrijven in bezette Palestijnse gebieden
Wat zijn de belangrijkste Amerikaanse militaire bases in het Midden-Oosten?
Wat is de Straat van Hormuz en waarom is deze zo belangrijk voor olie?
Spanje dringt er bij EU op aan om handel te beperken en wapenleveranties aan Israël stop te zetten
'Strategisch besluit': Turkije en UNRWA ondertekenen overeenkomst om kantoor in het land op te richten
Rusland zegt dat het klaar is om Iran te helpen na Israëlische aanvallen
'Enorme' Russische aanval op Kiev doodt minstens zeven, verwondt tientallen: Oekraïne
NATO overweegt voorstel hoger defensie-uitgaven, maar niet iedereen is aan boord
Neem een ​​kijkje bij TRT Global. Deel uw feedback!
Contact us