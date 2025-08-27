Turkije is de garant voor de veiligheid, vrede en het welzijn van de Koerden, net als van alle broederlijke volkeren in Syrië, zei de Turkse president Recep Tayyip Erdogan op dinsdag.

“Degenen die zich tot Ankara en Damascus wenden, zullen overwinnen,” verklaarde hij tijdens een toespraak ter herdenking van de 954e verjaardag van de overwinning bij Malazgirt in de Turkse provincie Mus.

De Turkse president benadrukte dat de visie van zijn land voor ‘de Eeuw van Turkije’ eerst zal leiden tot een groot en krachtig terreurvrij Turkije, en vervolgens tot een terreurvrije regio, door gezamenlijke inspanningen.

Hij voegde eraan toe dat Ankara, ondanks alle obstakels, blokkades en sabotage, vastbesloten blijft te streven naar een krachtig Turkije, verenigd als een natie van 86 miljoen mensen, verbonden door geschiedenis, cultuur, een gedeelde beschaving en gemeenschappelijke overtuigingen.

“Als Turken, Arabieren en Koerden zullen we zij aan zij samenleven in dit land tot het einde der tijden,” zei Erdogan.

Zijn opmerkingen komen enkele weken nadat het Turkse parlement een hooggeplaatste commissie heeft opgericht om een juridische weg uit te stippelen naar wat functionarissen omschrijven als een “terreurvrij Turkije,” een stap die door Turkse functionarissen wordt gezien als een historisch keerpunt voor vrede in de regio.

Op 5 augustus werd het Nationale Solidariteits-, Broederschaps- en Democratiecomité ingehuldigd, bedoeld als een platform voor dialoog tussen Turken en Koerden en als een poging om meningsverschillen via parlementaire kanalen op te lossen.

“De broederschap tussen Turken en Koerden is een fundamenteel element van onze geografie,” zei de Turkse parlementsvoorzitter Numan Kurtulmus tijdens zijn toespraak bij de inauguratie van de commissie.

“Dit proces is een kwestie van nationaal overleven die de gedeelde toekomst van Turken, Koerden en burgers uit alle lagen van de bevolking aangaat.”