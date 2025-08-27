Turkije is de garant voor de veiligheid, vrede en het welzijn van de Koerden, net als van alle broederlijke volkeren in Syrië, zei de Turkse president Recep Tayyip Erdogan op dinsdag.
“Degenen die zich tot Ankara en Damascus wenden, zullen overwinnen,” verklaarde hij tijdens een toespraak ter herdenking van de 954e verjaardag van de overwinning bij Malazgirt in de Turkse provincie Mus.
De Turkse president benadrukte dat de visie van zijn land voor ‘de Eeuw van Turkije’ eerst zal leiden tot een groot en krachtig terreurvrij Turkije, en vervolgens tot een terreurvrije regio, door gezamenlijke inspanningen.
Hij voegde eraan toe dat Ankara, ondanks alle obstakels, blokkades en sabotage, vastbesloten blijft te streven naar een krachtig Turkije, verenigd als een natie van 86 miljoen mensen, verbonden door geschiedenis, cultuur, een gedeelde beschaving en gemeenschappelijke overtuigingen.
“Als Turken, Arabieren en Koerden zullen we zij aan zij samenleven in dit land tot het einde der tijden,” zei Erdogan.
Zijn opmerkingen komen enkele weken nadat het Turkse parlement een hooggeplaatste commissie heeft opgericht om een juridische weg uit te stippelen naar wat functionarissen omschrijven als een “terreurvrij Turkije,” een stap die door Turkse functionarissen wordt gezien als een historisch keerpunt voor vrede in de regio.
Op 5 augustus werd het Nationale Solidariteits-, Broederschaps- en Democratiecomité ingehuldigd, bedoeld als een platform voor dialoog tussen Turken en Koerden en als een poging om meningsverschillen via parlementaire kanalen op te lossen.
“De broederschap tussen Turken en Koerden is een fundamenteel element van onze geografie,” zei de Turkse parlementsvoorzitter Numan Kurtulmus tijdens zijn toespraak bij de inauguratie van de commissie.
“Dit proces is een kwestie van nationaal overleven die de gedeelde toekomst van Turken, Koerden en burgers uit alle lagen van de bevolking aangaat.”
Functionarissen zeggen dat de commissie zal dienen als een beraadslagend orgaan dat belast is met het identificeren van hervormingen, het opstellen van wetgeving en het informeren van het publiek over de voortgang. Het mandaat loopt tot eind 2025.
Regionale waarschuwingen
Op 10 maart kondigde het Syrische presidentschap de ondertekening aan van een overeenkomst voor de integratie van de Syrische Democratische Krachten (SDF) in staatsinstellingen, waarmee de territoriale eenheid van het land werd bevestigd en pogingen tot verdeeldheid werden afgewezen.
Toch bekritiseerde de Syrische president Ahmad al Sharaa maanden na de ondertekening van de overeenkomst de SDF vanwege tegenstrijdigheden tussen hun woorden en daden met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.
In juli verbrandden 30 PKK-terroristen hun wapens bij de ingang van een grot in Noord-Irak, wat volgens Ankara het begin markeerde van de ontmanteling van de groep.
Deze ontwikkeling wordt gezien als een van de meest significante gebaren in de langdurige terreurcampagne tegen Turkije door de PKK, die door Ankara, de VS en de EU als een terroristische organisatie wordt aangemerkt.
De SDF wordt gedomineerd door de terroristische groep YPG, de Syrische tak van de terreurgroep PKK.
Op 13 augustus waarschuwde de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Hakan Fidan dat de YPG-terreurgroep onmiddellijk moet stoppen met het vormen van een bedreiging voor Turkije en de regio, tijdens een gezamenlijke persconferentie met zijn Syrische ambtgenoot.
“Mijn oproep aan de YPG is dat ze zichzelf onmiddellijk moeten verwijderen als bedreiging voor Turkije en de regio, samen met de terroristen die ze van over de hele wereld hebben verzameld,” zei Fidan destijds.