Het Amerikaanse Centrum voor Ziektecontrole en Preventie (CDC) heeft via zijn screeningsprogramma op luchthavens meerdere gevallen geïdentificeerd van de nieuwe COVID-19-variant NB.1.8.1. Deze variant wordt in verband gebracht met een grote toename van het virus in China en verspreidt zich in verschillende delen van Azië.

Internationale reizigers die aankomen op luchthavens in Californië, de staat Washington, Virginia en New York City, hebben positief getest op de NB.1.8.1-variant, volgens gegevens van de luchthaven-testpartner van de CDC, Ginkgo Bioworks, meldde CBS News donderdag.

Sequentiegegevens die onlangs zijn gepubliceerd in de GISAID-database (Global Initiative on Sharing All Influenza Data) laten zien dat de NB.1.8.1-gevallen afkomstig waren van reizigers uit verschillende landen, waaronder Japan, Zuid-Korea, Frankrijk, Thailand, Nederland, Spanje, Vietnam, China en Taiwan.

Volgens de gegevens werden deze reizigers getest tussen 22 april en 12 mei.

Overdraagbaarder

Gezondheidsautoriteiten in andere staten, waaronder Ohio, Rhode Island en Hawaï, hebben ook gevallen van de NB.1.8.1-variant gemeld, los van de gevallen die zijn geïdentificeerd door middel van screenings op luchthavens.

In Californië en de staat Washington dateren de vroegst gedetecteerde gevallen van eind maart en begin april.

De NB.1.8.1-variant, die nu dominant is in China en zich verspreidt in delen van Azië, heeft geleid tot een toename van Covid-19-gevallen en ziekenhuisopnames in Hongkong en Taiwan.

Hoewel men niet gelooft dat de variant ernstigere ziekte veroorzaakt, adviseren functionarissen het gebruik van maskers op drukke plaatsen en het verhogen van de beschikbaarheid van vaccins en behandelingen.

Vroege studies suggereren dat de variant overdraagbaarder is vanwege een sterkere binding aan menselijke cellen, maar dat deze niet significant beter in staat is immuniteit te omzeilen in vergelijking met andere varianten.