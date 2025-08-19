Na zeven weken werken in een noodziekenhuis in de Gazastrook keert de Nederlandse chirurg Ron van Doorn (63) deze week terug naar zijn woonplaats Dongen. In containers en tenten verrichtte hij levensreddende operaties te midden van puin, hitte en voortdurende bombardementen. “Het onrecht dat ik hier met eigen ogen zie, raakt me. Maar het is een voorrecht dat ik deze mensen kan helpen.”

Opereren in tenten en containers

Van Doorn werkte in een tijdelijk ziekenhuis van de Britse hulporganisatie UK-Med, net boven Rafah. Samen met een klein team behandelde hij vooral schot- en scherfwonden in buik, borst en ledematen. Soms betrof het kleinere ingrepen, maar vaak zware operaties zoals amputaties en reconstructies. “Sommige dagen gingen tot diep in de nacht door. Andere dagen stopten we rond zeven uur ’s avonds. Vrijdag was de enige dag dat we niet opereerden.”

Op zelfgemaakte foto’s is te zien hoe geïmproviseerd de operatiekamers waren: eenvoudige tafels, basisapparatuur en slechts een ventilator tegen de hitte van meer dan 35 graden. “Het contrast met Nederland is onvoorstelbaar. Mijn operatieklompen waren vertraagd, dus ik werkte tijdelijk op geleende slippers. Dat kun je je in Nederland niet voorstellen.”

Menselijk leed en erbarmelijke omstandigheden

De chirurg beschrijft de leefsituatie van de Palestijnen als “mensonterend”. Veel mensen slapen in tenten tussen de ruïnes van hun huizen, vaak zonder voldoende drinkwater of voedsel. In het overvolle Nasser-ziekenhuis, vlakbij het noodhospitaal, liggen zes- tot zevenhonderd patiënten terwijl er officieel plek is voor tweehonderd. “Mensen nemen hun eigen matras mee, anders liggen ze op de grond.”

Regelmatig ziet hij patiënten terugkeren met nieuwe verwondingen. “Een jonge jongen die ik eerder had geopereerd, kwam later terug met een nieuwe scherfwond. Je ziet hoe uitzichtloos hun situatie is.”

Compassie en luchtigheid