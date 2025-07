De Turkse minister van Landbouw en Bosbouw, Yumakli, heeft aangekondigd dat tien mensen, waaronder vijf bosarbeiders en vijf zoek- en reddingsmedewerkers, zijn omgekomen terwijl zij een bosbrand in de centrale provincie Eskisehir bestreden.

"Mijn condoleances aan ons hele land. We beleven een zeer pijnlijke avond. Tien van onze bosarbeiders zijn omgekomen terwijl ze probeerden de branden te blussen. We sluiten momenteel dat gebied af," zei de minister.

"We kunnen niet geloven hoe dit is gebeurd in zo'n klein bos, geen erg groot gebied. Ze waren gisteren al aan het gevaar ontsnapt, en we waren erg blij, maar vandaag hebben we martelaren verloren," voegde hij eraan toe.

"Tijdens het bestrijden van een bosbrand die uitbrak in Eskisehir en de grens met Afyonkarahisar bereikte, raakten 19 van onze bosarbeiders en vijf zoek- en reddingsvrijwilligers ingesloten door de brand als gevolg van ongunstige wind. Veertien van onze bosarbeiders worden momenteel behandeld in ziekenhuizen," verklaarde hij.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan schreef op X: "Ik was diep bedroefd om te vernemen van het martelaarschap van vijf bosarbeiders en vijf AKUT-vrijwilligers tijdens het bestrijden van een bosbrand in Eskisehir.

Ik betuig mijn medeleven aan hun families en onze natie, en moge Allah genade hebben met onze broeders en zusters die hun leven hebben gegeven om onze bossen te beschermen."

Door de extreme hittegolf in Turkije zijn er ondertussen nog verschillende bosbranden gaande doorheen heel Turkije, waaronder in Bilecik, Sakarya en Karabük