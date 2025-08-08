BUSINESS EN TECHNOLOGIE
2 min lezen
Gemeenten in Vlaanderen maken zich zorgen over kerncentrales in Nederland
De plannen van North Sea Port, een havenbedrijf waarvan Gent aandeelhouder is, zouden worden belemmerd door de buitensporige ruimtebehoefte van de kerncentrales.
Gemeenten in Vlaanderen maken zich zorgen over kerncentrales in Nederland
ARCHIEFFOTO: Stoom stijgt op uit de koeltorens van de kerncentrale Electricite de France (EDF) in Civaux. / Foto: Reuters
15 uur geleden

Borssele ligt in de provincie Zeeland, aan de andere kant van de Belgische grens. De Nederlandse regering had al lang voorzien dat Borssele zou worden gekozen, daar staat ook de enige kerncentrale die momenteel in Nederland in bedrijf is.

Het eerste bezwaar van Gent is volgens schepen Filip Watteeuw dat de voorgestelde locatie van de kerncentrales dicht bij het havengebied ligt. Het is van cruciaal belang dat er ruimte is voor uitbreiding. “Die plannen zouden worden belemmerd door de grote ruimtebehoefte van twee nieuwe kernreactoren”, zei hij tegen VRT.

Ook wordt de mogelijk gevaarlijke bijproducten van kernenergie besproken. Daarnaast uitte minister-president Matthias Diependaele zijn bezorgdheid over de veiligheidsrisico's die gepaard gaan met het feit dat er meerdere kerncentrales dicht bij elkaar in een bepaald gebied staan.

Het Belgische verzet tegen het voorstel om twee extra kernreactoren in Zeeland te bouwen is niet nieuw.

Aanbevolen

De Belgische gemeenten Zelzate, Kaprijke en Maldegem hebben eerder hun bezorgdheid geuit over de veiligheid en aanverwante kwesties, waaronder de omgang met radioactief afval. De bezorgdheid over nieuwe kerncentrales in Zeeland wordt gedeeld door Gent en deze gemeenten.

“Naar onze mening zal kernenergie een essentiële rol blijven spelen bij het realiseren van onze doelstelling voor koolstofvrije en goedkope elektriciteit”, aldus minister-president Matthias Diependaele, waarmee hij aantoont dat de positieve sentimenten hierdoor niet zijn getemperd.

Volgens het kabinet zijn er ook plannen voor extra kerncentrales in Borssele, Terneuzen (de Paulinapolder en Mosselbanken), Maasvlakte 2 en Eemshaven bij Groningen. Zoals in mei bekend werd gemaakt, zal een locatie in Zeeland worden gekozen als beide locaties even geschikt zijn.

Naar verwachting worden de plannen vrijdag bevestigd.

Ontdek
Amerikaanse wetgever zegt dat JFK werd vermoord vanwege verzet tegen Israëls nucleaire programma
Bevorderen van banden kan helpen handelsdoel van 100 miljard dollar te bereiken, Erdogan tegen Trump
Doha behoudt zich het recht voor om te reageren na Iraanse aanval op Amerikaanse basis: Qatar
Iran niet langer in staat om kernwapen te bouwen, zegt Amerikaanse vicepresident
'Laat die bommen niet vallen' op Iran, waarschuwt Trump Israël
Turkije's defensie-industrie moet nauwer worden verbonden met Europa en bondgenoten: NAVO-chef
Trump kondigt staakt-het-vuren aan tussen Israël en Iran
Ierland gaat officieel handel verbieden met Israëlische bedrijven in bezette Palestijnse gebieden
Wat zijn de belangrijkste Amerikaanse militaire bases in het Midden-Oosten?
Wat is de Straat van Hormuz en waarom is deze zo belangrijk voor olie?
Spanje dringt er bij EU op aan om handel te beperken en wapenleveranties aan Israël stop te zetten
'Strategisch besluit': Turkije en UNRWA ondertekenen overeenkomst om kantoor in het land op te richten
Rusland zegt dat het klaar is om Iran te helpen na Israëlische aanvallen
'Enorme' Russische aanval op Kiev doodt minstens zeven, verwondt tientallen: Oekraïne
NATO overweegt voorstel hoger defensie-uitgaven, maar niet iedereen is aan boord
Neem een ​​kijkje bij TRT Global. Deel uw feedback!
Contact us