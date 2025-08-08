Borssele ligt in de provincie Zeeland, aan de andere kant van de Belgische grens. De Nederlandse regering had al lang voorzien dat Borssele zou worden gekozen, daar staat ook de enige kerncentrale die momenteel in Nederland in bedrijf is.

Het eerste bezwaar van Gent is volgens schepen Filip Watteeuw dat de voorgestelde locatie van de kerncentrales dicht bij het havengebied ligt. Het is van cruciaal belang dat er ruimte is voor uitbreiding. “Die plannen zouden worden belemmerd door de grote ruimtebehoefte van twee nieuwe kernreactoren”, zei hij tegen VRT.

Ook wordt de mogelijk gevaarlijke bijproducten van kernenergie besproken. Daarnaast uitte minister-president Matthias Diependaele zijn bezorgdheid over de veiligheidsrisico's die gepaard gaan met het feit dat er meerdere kerncentrales dicht bij elkaar in een bepaald gebied staan.

Het Belgische verzet tegen het voorstel om twee extra kernreactoren in Zeeland te bouwen is niet nieuw.