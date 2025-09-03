Het Belgische politieke landschap reageert verdeeld op het recent overeengekomen Gaza-akkoord. Na maanden van spanningen, dreigende crises en scherpe politieke profilering tussen de federale en Vlaamse regeringen, zijn er nu concrete maatregelen vastgelegd. Het akkoord omvat onder meer sancties tegen Israël, een verbod op wapenexport en de principe-erkenning van een Palestijnse staat. Maar waar de ene partij spreekt van een "compromis met tanden", noemen anderen het "te weinig, te laat."

Verdeelde Reacties in België

Binnen de meerderheid klinkt gematigd enthousiasme. Vooruit-leider Conner Rousseau noemt het akkoord een "compromis met tanden" en benadrukt dat het verder gaat dan hij aan het begin van de zomer had verwacht. De sancties, waaronder een importverbod op producten uit de bezette gebieden en een inreisverbod voor twee Israëlische ministers, zijn volgens hem "een krachtig economisch en politiek signaal." Ook vicepremier Frank Vandenbroucke (Vooruit) spreekt van "tastbare sancties" en stelt dat België eindelijk zijn verantwoordelijkheid neemt.

CD&V-voorzitter Sammy Mahdi is "bijzonder opgelucht" dat er na maanden van getouwtrek eindelijk actie wordt ondernomen. Hij wijst op het belang van het importverbod en de erkenning van Palestina bij de VN, in de hoop andere West-Europese landen mee te krijgen. Vlaams minister-president Matthias Diependaele (N-VA) wuift de politieke heisa van de voorbije weken weg en stelt dat het belangrijkste is dat er een akkoord is. "Als de miserie maar stopt," klinkt het.

De MR daarentegen, benadrukt de strikte voorwaarden voor de erkenning van Palestina. Partijleider Georges-Louis Bouchez noemt het "de stem van de rede," en stelt dat de erkenning pas kan plaatsvinden als Hamas de macht verliest en alle gijzelaars zijn vrijgelaten. David Clarinval (MR) spreekt van een "voorwaardelijke erkenning." Paul Magnette van de PS, die een voorwaardelijke erkenning afkeurt, stelt dat België zich door deze weigering aan de "verkeerde kant van de geschiedenis" plaatst.

De oppositie is nog kritischer. Open VLD betreurt de vele "mitsen en maren" rond de erkenning, terwijl Groen-leider Bart Dhondt het akkoord als "te weinig, te laat" bestempelt. Hij beschuldigt de regering ervan haar prestaties te overdrijven en hardere stappen zoals een volledig wapenembargo te vermijden. De PVDA gaat nog verder en eist een totale economische boycot van Israël. Peter Mertens (PVDA) noemt de maatregelen "ontgoochelend." Volgens Bart Dhondt (Groen) en Vlaams Belang is het akkoord vooral bedoeld om een regeringscrisis af te wenden.

Middenveldorganisaties zien het akkoord als een stap in de goede richting, maar lang niet genoeg. 11.11.11 noemt het akkoord "veel te laat" en stelt dat de sancties slechts een minimum zijn. Volgens de organisatie ligt de huidige aanpak nog steeds onder de normen die door het Internationaal Gerechtshof zijn vastgesteld. Ook Broederlijk Delen en Oxfam benadrukken dat het akkoord snel in daden moet worden omgezet. Ze roepen op tot een volledige uitwerking van het handelsverbod met de nederzettingen en dringen erop aan dat België zijn proactieve houding blijft aanhouden om ook andere EU-partners te overtuigen.