Vlaams minister-president Matthias Diependaele (N-VA) heeft de kern van de Vlaamse regering opgeroepen voor een extra vergadering over Gaza. De bijeenkomst vindt plaats op vrijdagavond om 19.30 uur, zo bevestigde zijn kabinet dinsdagavond. De beslissing komt er na toenemende druk van coalitiepartners CD&V en Vooruit, die de regering aansporen om sneller en duidelijker stelling te nemen tegen Israël.

Al geruime tijd vragen beide partijen dat Vlaanderen de humanitaire situatie in Gaza opnieuw bespreekt en daarbij strengere maatregelen overweegt. De Vlaamse regering had aanvankelijk pas op 5 september opnieuw gepland om samen te komen, maar onder druk van de actualiteit en de resolutie van CD&V en Vooruit wordt de agenda nu vervroegd. Bovendien staat er op 2 september al een commissievergadering van het Vlaams Parlement over het Israëlisch-Palestijnse conflict gepland, waar de regering zich zal moeten uitspreken.

Hoogoplopende spanningen

De spanning binnen de coalitie liep de voorbije week verder op. CD&V en Vooruit dienden maandag een resolutie in in het Vlaams Parlement zonder de steun van grootste regeringspartner N-VA – een uitzonderlijke zet die gezien wordt als een openlijke drukpoging richting de minister-president. In de resolutie worden ingrijpende maatregelen voorgesteld, waaronder een opschorting van de Europese handelsverdragen met Israël, een erkenning van Palestina binnen de Verenigde Naties, de sluiting van het Vlaams investeringskantoor FIT in Tel Aviv en een verscherping van de Vlaamse wapenembargo’s.

Dat twee regeringspartijen zich gezamenlijk en buiten de grootste coalitiepartner om tot zo’n tekst verbonden, geldt als een primeur op Vlaams niveau en benadrukt de ernst van de verdeeldheid binnen de meerderheid. Vooruit en CD&V dreigen er bovendien mee dat, als de Vlaamse regering geen duidelijk standpunt inneemt voor 2 september, ook oppositiepartijen zich achter de resolutie zouden kunnen scharen. Dat zou de druk op N-VA en op Diependaele persoonlijk verder opvoeren.