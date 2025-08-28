Zweden en Nederland hebben gezamenlijk de Europese Unie opgeroepen om de handel met Israël op te schorten vanwege de “uiterst verontrustende en onaanvaardbare” humanitaire situatie in Gaza en Israëls plannen voor een nieuwe nederzetting in de bezette Westelijke Jordaanoever.
In een gezamenlijke brief aan de EU-buitenlandchef Kaja Kallas, ingezien door de Ierse omroep RTE News, beschuldigden de twee landen Israël er ook van een juli-overeenkomst met de EU over het verhogen van humanitaire hulp aan Gaza niet te hebben nageleefd.
De juli-overeenkomst, bereikt tussen Kallas en de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Gideon Saar, had eerder een reeks mogelijke sancties tegen Tel Aviv voorkomen, waaronder de opschorting van het handelshoofdstuk van de EU-Israël Associatieovereenkomst.
In hun brief verklaarden de Nederlandse en Zweedse ministers van Buitenlandse Zaken dat ze nu “de opschorting van het handelshoofdstuk van de EU-Israël Associatieovereenkomst steunen en de (Europese) Commissie oproepen om hiertoe een voorstel in te dienen.”
De ministers riepen ook op tot gerichte sancties tegen “extremistische Israëlische ministers die illegale nederzettingsactiviteiten bevorderen en actief werken tegen een onderhandelde tweestatenoplossing.”
Ze drongen er bij Kallas verder op aan om een schriftelijke analyse te verstrekken van de naleving door de EU van het advies van het Internationaal Gerechtshof uit 2024 over de bezetting van Palestijnse gebieden door Israël.
Beide ministers beschreven de goedkeuring door de Israëlische Hogere Planningsraad van het E1-bouwplan, dat een Joodse nederzetting in de bezette Westelijke Jordaanoever zou uitbreiden en de samenhang van een toekomstige Palestijnse staat ernstig zou verstoren, als “onaanvaardbaar en een duidelijke schending van het internationaal recht.”
Israël heeft sinds oktober 2023 bijna 63.000 Palestijnen in Gaza gedood. De oorlog heeft de enclave verwoest, die nu met hongersnood wordt geconfronteerd.
In november vorig jaar heeft het Internationaal Strafhof arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en zijn voormalige minister van Defensie Yoav Gallant wegens oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid in Gaza.
Israël wordt ook geconfronteerd met een genocidezaak bij het Internationaal Gerechtshof vanwege zijn oorlog tegen de enclave.