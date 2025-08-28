Zweden en Nederland hebben gezamenlijk de Europese Unie opgeroepen om de handel met Israël op te schorten vanwege de “uiterst verontrustende en onaanvaardbare” humanitaire situatie in Gaza en Israëls plannen voor een nieuwe nederzetting in de bezette Westelijke Jordaanoever.

In een gezamenlijke brief aan de EU-buitenlandchef Kaja Kallas, ingezien door de Ierse omroep RTE News, beschuldigden de twee landen Israël er ook van een juli-overeenkomst met de EU over het verhogen van humanitaire hulp aan Gaza niet te hebben nageleefd.

De juli-overeenkomst, bereikt tussen Kallas en de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Gideon Saar, had eerder een reeks mogelijke sancties tegen Tel Aviv voorkomen, waaronder de opschorting van het handelshoofdstuk van de EU-Israël Associatieovereenkomst.

In hun brief verklaarden de Nederlandse en Zweedse ministers van Buitenlandse Zaken dat ze nu “de opschorting van het handelshoofdstuk van de EU-Israël Associatieovereenkomst steunen en de (Europese) Commissie oproepen om hiertoe een voorstel in te dienen.”

De ministers riepen ook op tot gerichte sancties tegen “extremistische Israëlische ministers die illegale nederzettingsactiviteiten bevorderen en actief werken tegen een onderhandelde tweestatenoplossing.”