Google mag zijn populaire browser Chrome behouden, ondanks een historische Amerikaanse antitrustzaak die al vijf jaar loopt. Een federale rechter in Washington oordeelde dat de techgigant inderdaad illegaal een monopolie heeft opgebouwd op de markt van zoekmachines, maar wees de eis van het Amerikaanse ministerie van Justitie om Chrome of zelfs Android te verkopen af.
Rechter Amit Mehta bepaalde dat een volledige opsplitsing van het bedrijf “te verregaand” zou zijn. In plaats daarvan moet Google concurrerende zoekmachines meer kansen geven. Zo wordt het bedrijf verplicht om bepaalde zoekgegevens – met name informatie uit zijn zoekindex – te delen met rivalen. Ook mag Google geen exclusieve contracten meer afsluiten met smartphone- en computerfabrikanten die ervoor zorgen dat Google standaard als enige zoekmachine of browser wordt meegeleverd.
Wel blijft het Google toegestaan om bedrijven zoals Apple en Samsung te betalen voor een prominente plek op hun toestellen. Jaarlijks gaat het om miljardencontracten; alleen al aan Apple betaalt Google naar schatting 20 miljard dollar per jaar voor de standaardpositie op iPhones en iPads.
Zorgen en kritiek
Google stelt dat de markt voor online zoeken drastisch is veranderd sinds de rechtszaak in 2020 begon. Volgens het bedrijf is de concurrentie intens en kiezen gebruikers bewust voor zijn diensten. Het concern zegt de gevolgen van het verplichte datadelen nog te bestuderen, met name voor de privacy van gebruikers.
Concurrenten reageren teleurgesteld. DuckDuckGo-topman Gabriel Weinberg noemde de opgelegde maatregelen “te verwaarlozen”. Ook belangenorganisaties vinden dat de straf onvoldoende is om Googles machtspositie echt te doorbreken. Verschillende bedrijven, waaronder chatbotontwikkelaar Perplexity en rivaal OpenAI, hadden zich al gemeld als potentiële kopers van Chrome indien de rechter tot een verkoop had besloten.
Financiële markten reageren positief
Op Wall Street werd de uitspraak gezien als een overwinning voor Google en de technologiesector. Het aandeel van moederbedrijf Alphabet steeg na de bekendmaking tijdelijk met ruim 8 procent. Ook Apple en Samsung profiteerden, omdat zij hun afspraken met Google voorlopig kunnen behouden.
Hoewel Google in hoger beroep gaat, kan het nog jaren duren voordat de opgelegde maatregelen volledig van kracht worden. Intussen wacht het bedrijf later deze maand alweer een nieuwe rechtszaak, ditmaal over zijn dominante positie in de markt voor online advertenties.