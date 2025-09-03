Google mag zijn populaire browser Chrome behouden, ondanks een historische Amerikaanse antitrustzaak die al vijf jaar loopt. Een federale rechter in Washington oordeelde dat de techgigant inderdaad illegaal een monopolie heeft opgebouwd op de markt van zoekmachines, maar wees de eis van het Amerikaanse ministerie van Justitie om Chrome of zelfs Android te verkopen af.

Rechter Amit Mehta bepaalde dat een volledige opsplitsing van het bedrijf “te verregaand” zou zijn. In plaats daarvan moet Google concurrerende zoekmachines meer kansen geven. Zo wordt het bedrijf verplicht om bepaalde zoekgegevens – met name informatie uit zijn zoekindex – te delen met rivalen. Ook mag Google geen exclusieve contracten meer afsluiten met smartphone- en computerfabrikanten die ervoor zorgen dat Google standaard als enige zoekmachine of browser wordt meegeleverd.

Wel blijft het Google toegestaan om bedrijven zoals Apple en Samsung te betalen voor een prominente plek op hun toestellen. Jaarlijks gaat het om miljardencontracten; alleen al aan Apple betaalt Google naar schatting 20 miljard dollar per jaar voor de standaardpositie op iPhones en iPads.

Zorgen en kritiek

Google stelt dat de markt voor online zoeken drastisch is veranderd sinds de rechtszaak in 2020 begon. Volgens het bedrijf is de concurrentie intens en kiezen gebruikers bewust voor zijn diensten. Het concern zegt de gevolgen van het verplichte datadelen nog te bestuderen, met name voor de privacy van gebruikers.