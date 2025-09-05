Er is een alternatief voor de wereldwijde technische grootmacht ontstaan in de vorm van een Europese alliantie, terwijl het Chinese DeepSeek een bedreiging vormt voor het AI-monopolie in Silicon Valley wordt vandaag in Duitsland ‘Jupiter’ geïntroduceerd, de vierde supercomputer ter wereld en de krachtigste in Europa.
Volgens het onderzoekscentrum kan het systeem enkele honderden quadriljoenen (15 nullen) berekeningen per seconde uitvoeren, wat overeenkomt met de verwerkingskracht van bijna een miljoen moderne smartphones.
Verwacht wordt dat het systeem uiteindelijk dezelfde buitengewoon hoge snelheden zal bereiken als de drie beste Amerikaanse machines, die volgens internationale normen meer dan 1.000 quadriljoenen berekeningen per seconde uitvoeren.
Training van AI-modellen
Onlangs is het Belgische bedrijf Textgain begonnen met het trainen van AI-modellen die bedreigingen, haatzaaiende uitlatingen en godslastering in alle officiële Europese talen kunnen identificeren, waarbij gebruik wordt gemaakt van proefuren op Jupiter.
Ze werken op Jupiter terwijl ze een rudimentaire training krijgen op de Finse supercomputer Lumi. Het team waardeert ook de hulp van het Jupiter-centrum, dat code en configuratie-input levert om het aantal benodigde rekenuren te verminderen.
Deze systemen worden door onderzoekers vooral gezien als instrumenten voor wetenschappelijke simulaties en snellere of grondigere AI-training. Toepassingen zijn onder meer nauwkeurigere luchtstroomsimulaties voor Formule 1-auto's en nauwkeurigere lokale weersvoorspellingen, aldus CWI-onderzoeker Jannis Teunissen.
Het idee van onafhankelijkheid van de Amerikaanse infrastructuur en het laten zien van Europees talent is ook belangrijk voor bedrijven als Textgain.
Snellius, een supercomputer voor niet-commercieel onderzoek in Nederland, heeft ongeveer 25 petaFLOPS (of, theoretisch, bijna 38 petaFLOPS).