Europese alternatief voor de wereldwijde technische grootmacht
Europa wordt geconfronteerd met een onzekere digitale toekomst nu China en de VS in hoog tempo nieuwe AI-capaciteiten ontwikkelen. Om deze reden steunt de Europese Commissie dit project die mogelijk het grootste AI-project van Europa is geworden.
JUPITER debuteert op de vierde plaats in de TOP500-lijst van snelste supercomputers en is daarmee de snelste machine in Europa. / Foto: Reuters
5 september 2025

Er is een alternatief voor de wereldwijde technische grootmacht ontstaan in de vorm van een Europese alliantie, terwijl het Chinese DeepSeek een bedreiging vormt voor het AI-monopolie in Silicon Valley wordt vandaag in Duitsland ‘Jupiter’ geïntroduceerd, de vierde supercomputer ter wereld en de krachtigste in Europa.

Volgens het onderzoekscentrum kan het systeem enkele honderden quadriljoenen (15 nullen) berekeningen per seconde uitvoeren, wat overeenkomt met de verwerkingskracht van bijna een miljoen moderne smartphones.

Verwacht wordt dat het systeem uiteindelijk dezelfde buitengewoon hoge snelheden zal bereiken als de drie beste Amerikaanse machines, die volgens internationale normen meer dan 1.000 quadriljoenen berekeningen per seconde uitvoeren.

Training van AI-modellen

Onlangs is het Belgische bedrijf Textgain begonnen met het trainen van AI-modellen die bedreigingen, haatzaaiende uitlatingen en godslastering in alle officiële Europese talen kunnen identificeren, waarbij gebruik wordt gemaakt van proefuren op Jupiter.

Ze werken op Jupiter terwijl ze een rudimentaire training krijgen op de Finse supercomputer Lumi. Het team waardeert ook de hulp van het Jupiter-centrum, dat code en configuratie-input levert om het aantal benodigde rekenuren te verminderen.

Deze systemen worden door onderzoekers vooral gezien als instrumenten voor wetenschappelijke simulaties en snellere of grondigere AI-training. Toepassingen zijn onder meer nauwkeurigere luchtstroomsimulaties voor Formule 1-auto's en nauwkeurigere lokale weersvoorspellingen, aldus CWI-onderzoeker Jannis Teunissen.

Het idee van onafhankelijkheid van de Amerikaanse infrastructuur en het laten zien van Europees talent is ook belangrijk voor bedrijven als Textgain.

Snellius, een supercomputer voor niet-commercieel onderzoek in Nederland, heeft ongeveer 25 petaFLOPS (of, theoretisch, bijna 38 petaFLOPS).

