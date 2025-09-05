Er is een alternatief voor de wereldwijde technische grootmacht ontstaan in de vorm van een Europese alliantie, terwijl het Chinese DeepSeek een bedreiging vormt voor het AI-monopolie in Silicon Valley wordt vandaag in Duitsland ‘Jupiter’ geïntroduceerd, de vierde supercomputer ter wereld en de krachtigste in Europa.

Volgens het onderzoekscentrum kan het systeem enkele honderden quadriljoenen (15 nullen) berekeningen per seconde uitvoeren, wat overeenkomt met de verwerkingskracht van bijna een miljoen moderne smartphones.

Verwacht wordt dat het systeem uiteindelijk dezelfde buitengewoon hoge snelheden zal bereiken als de drie beste Amerikaanse machines, die volgens internationale normen meer dan 1.000 quadriljoenen berekeningen per seconde uitvoeren.

Training van AI-modellen

Onlangs is het Belgische bedrijf Textgain begonnen met het trainen van AI-modellen die bedreigingen, haatzaaiende uitlatingen en godslastering in alle officiële Europese talen kunnen identificeren, waarbij gebruik wordt gemaakt van proefuren op Jupiter.