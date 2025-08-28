Dinsdagavond heeft het college van bestuur van de universiteit het besluit bevestigd. Uiteindelijk heeft de Universiteit Gent de meer conservatieve keuze gemaakt om bijna alle banden met Israëlische onderzoeksinstellingen te verbreken.
Actieve initiatieven zullen worden onderworpen aan een mensenrechtenbeoordeling, maar niet alle partnerschappen zullen onmiddellijk worden beëindigd. Sinds de verscherping van de crisis in Gaza hebben Belgische instellingen moeite om samen te werken met Israëlische universiteiten.
Dit probleem heeft eerder al geleid tot talrijke studentenprotesten en zelfs bezettingen van gebouwen.
Rector ziet niet genoeg verband
Volgens rector Van Goethem moet de universiteit in kwestie ook worden gehoord, omdat dit een ontoereikende rechtvaardiging is om het partnerschap te beëindigen. Daarom legt hij de kwestie voor aan de uitvoerende raad en vraagt hij om een herziening van het interne advies.
Dit is het geval ondanks het feit dat de Mensenrechtencommissie van de Universiteit Antwerpen een negatief advies heeft uitgebracht vanwege “bijdragen aan opleidingsprogramma's van het Israëlische leger”.
Hoewel Herwig Leirs op 1 september Van Goethem zal opvolgen, blijft het besluit in theorie ongewijzigd. Volgens Leirs is hij het eens met de keuze van de uitvoerende raad.
De Universiteit Antwerpen zal het epilepsieonderzoek voortzetten, maar zich terugtrekken uit een ander door de EU gefinancierd Horizon Europe-project over koolstofopslag in de bodem, waarbij ook de Universiteit van Tel Aviv betrokken is.
Volgens Leirs is “de procedure om een dergelijk partnerschap te beëindigen gestart”. Op dit moment worden er geen nieuwe partnerschappen met Israëlische instellingen besproken, aldus de universiteit.