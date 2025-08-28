Dinsdagavond heeft het college van bestuur van de universiteit het besluit bevestigd. Uiteindelijk heeft de Universiteit Gent de meer conservatieve keuze gemaakt om bijna alle banden met Israëlische onderzoeksinstellingen te verbreken.

Actieve initiatieven zullen worden onderworpen aan een mensenrechtenbeoordeling, maar niet alle partnerschappen zullen onmiddellijk worden beëindigd. Sinds de verscherping van de crisis in Gaza hebben Belgische instellingen moeite om samen te werken met Israëlische universiteiten.

Dit probleem heeft eerder al geleid tot talrijke studentenprotesten en zelfs bezettingen van gebouwen.

Rector ziet niet genoeg verband

Volgens rector Van Goethem moet de universiteit in kwestie ook worden gehoord, omdat dit een ontoereikende rechtvaardiging is om het partnerschap te beëindigen. Daarom legt hij de kwestie voor aan de uitvoerende raad en vraagt hij om een herziening van het interne advies.