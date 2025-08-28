OORLOG IN GAZA
2 min lezen
Universiteit Antwerpen blijft ondanks negatieve reacties samenwerken met Israëlische universiteit
De Universiteit Antwerpen (UAntwerpen) zet een medisch onderzoeksproject met de Universiteit van Tel Aviv voort, ondanks een negatief advies van haar eigen Ethische Commissie Mensenrechten.
Universiteit Antwerpen blijft ondanks negatieve reacties samenwerken met Israëlische universiteit
ARCHIEFFOTO: Protest tegen de Israëlische genocide in België. / Foto: Reuters
28 augustus 2025

Dinsdagavond heeft het college van bestuur van de universiteit het besluit bevestigd. Uiteindelijk heeft de Universiteit Gent de meer conservatieve keuze gemaakt om bijna alle banden met Israëlische onderzoeksinstellingen te verbreken.

Actieve initiatieven zullen worden onderworpen aan een mensenrechtenbeoordeling, maar niet alle partnerschappen zullen onmiddellijk worden beëindigd. Sinds de verscherping van de crisis in Gaza hebben Belgische instellingen moeite om samen te werken met Israëlische universiteiten.

Dit probleem heeft eerder al geleid tot talrijke studentenprotesten en zelfs bezettingen van gebouwen.

Rector ziet niet genoeg verband

Volgens rector Van Goethem moet de universiteit in kwestie ook worden gehoord, omdat dit een ontoereikende rechtvaardiging is om het partnerschap te beëindigen. Daarom legt hij de kwestie voor aan de uitvoerende raad en vraagt hij om een herziening van het interne advies.

Aanbevolen

Dit is het geval ondanks het feit dat de Mensenrechtencommissie van de Universiteit Antwerpen een negatief advies heeft uitgebracht vanwege “bijdragen aan opleidingsprogramma's van het Israëlische leger”.

Hoewel Herwig Leirs op 1 september Van Goethem zal opvolgen, blijft het besluit in theorie ongewijzigd. Volgens Leirs is hij het eens met de keuze van de uitvoerende raad.

De Universiteit Antwerpen zal het epilepsieonderzoek voortzetten, maar zich terugtrekken uit een ander door de EU gefinancierd Horizon Europe-project over koolstofopslag in de bodem, waarbij ook de Universiteit van Tel Aviv betrokken is.

Volgens Leirs is “de procedure om een dergelijk partnerschap te beëindigen gestart”. Op dit moment worden er geen nieuwe partnerschappen met Israëlische instellingen besproken, aldus de universiteit.

Ontdek
Amerikaanse wetgever zegt dat JFK werd vermoord vanwege verzet tegen Israëls nucleaire programma
Bevorderen van banden kan helpen handelsdoel van 100 miljard dollar te bereiken, Erdogan tegen Trump
Doha behoudt zich het recht voor om te reageren na Iraanse aanval op Amerikaanse basis: Qatar
Iran niet langer in staat om kernwapen te bouwen, zegt Amerikaanse vicepresident
'Laat die bommen niet vallen' op Iran, waarschuwt Trump Israël
Turkije's defensie-industrie moet nauwer worden verbonden met Europa en bondgenoten: NAVO-chef
Trump kondigt staakt-het-vuren aan tussen Israël en Iran
Ierland gaat officieel handel verbieden met Israëlische bedrijven in bezette Palestijnse gebieden
Wat zijn de belangrijkste Amerikaanse militaire bases in het Midden-Oosten?
Wat is de Straat van Hormuz en waarom is deze zo belangrijk voor olie?
Spanje dringt er bij EU op aan om handel te beperken en wapenleveranties aan Israël stop te zetten
'Strategisch besluit': Turkije en UNRWA ondertekenen overeenkomst om kantoor in het land op te richten
Rusland zegt dat het klaar is om Iran te helpen na Israëlische aanvallen
'Enorme' Russische aanval op Kiev doodt minstens zeven, verwondt tientallen: Oekraïne
NATO overweegt voorstel hoger defensie-uitgaven, maar niet iedereen is aan boord
Neem een ​​kijkje bij TRT Global. Deel uw feedback!
Contact us