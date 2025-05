Nog niet zo lang geleden was Joram van Klaveren een van de naaste politieke adviseurs van Geert Wilders, die bekendstaat als de "peetvader van het Nederlandse rechtse extremisme". Tijdens het schrijven van een boek dat tegen de islam was, begon Klaveren’s perspectief op moslims te veranderen. Het proces van het begrijpen van de islam nam zijn twijfels en zorgen weg, wat ertoe leidde dat hij de islam accepteerde en in 2019 een toegewijde moslim werd.

Terwijl Europa geteisterd wordt door toenemend anti-islamsentiment en de verachtelijke Koranverbrandingen de norm worden, sprak TRT World met Klaveren over zijn fascinerende evolutie.

TRT WORLD: U heeft een interessant verhaal over uw bekering tot de islam. Kunt u kort iets vertellen over uw pre-islamitische periode voordat u hierover verdergaat?

JVK: Jarenlang heb ik als politicus alles gegeven om de islam te bestrijden. Ik heb geprobeerd wetgeving door te voeren om alle islamitische scholen in Nederland te sluiten. Ik heb geprobeerd elke moskee in mijn land te sluiten en zelfs de Koran te verbieden, het goddelijke boek dat ik vroeger vergif noemde.

Als zeer actief parlementslid deed ik wat ik kon om mensen te waarschuwen voor de gevaren van de islam. Als anti-islampoliticus beschouwde ik de islam niet eens als een echte religie. Ik noemde het de meest dodelijke politieke ideologie ter wereld.

Ik was ervan overtuigd dat de islam gewelddadig, vrouwenvijandig en antichristelijk was en, natuurlijk, terrorisme bevorderde.

Veel van deze ideeën waren beïnvloed door de conservatieve protestantse theologie, die beïnvloed werd door de opvoeding en andere religies, en met name de islam, als eigenzinnig beschouwde.

De verwerping van de drie-eenheid, de verwerping van de goddelijkheid van Christus en de verwerping van de erfzonde zijn redenen waarom sommige christelijke predikers de islam als een kwaadaardige sekte beschouwen. Vooral predikanten van de denominatie waarin ik ben opgegroeid.

Deze ideeën werden bevestigd op de eerste dag dat ik naar de universiteit ging: 11 september 2001. Daarna werd er ook een beroemde filmmaker in Nederland vermoord, niet ver van mijn oude huis in Amsterdam. Zijn naam was Theo van Gogh. Dat was de druppel. Ik besloot dat ik het land moest beschermen tegen deze kwaadaardige religie en de islam moest bestrijden tot de dag dat ik stierf. Maar Allah is de beste planner. En zoals we nu weten, liepen de zaken iets anders.

Hoe verliep je bekering tot de islam precies?

JVK: Ik was natuurlijk bezig met het schrijven van een anti-islamboek nadat ik de politiek had verlaten. Dat was een lang gekoesterde wens. Ik wilde alles wat ik in de politiek tegen de islam zei een theoretische basis geven. Maar tijdens mijn zoektocht naar informatie werd ik geconfronteerd met zoveel feiten die haaks stonden op wat ik vroeger over de islam dacht, dat ik nieuwe vragen begon te krijgen. Omdat ik wilde dat het een feitelijk en correct boek zou zijn, heb ik ook moslimgeleerden benaderd om vragen te stellen. Een van deze geleerden was professor Abdal Hakim Murad [voorheen bekend als Timothy Winter]. Ik dacht dat hij nooit zou antwoorden omdat ik deel uitmaakte van een anti-moslimgroep. Maar hij antwoordde wel, en hij gaf me een zeer uitgebreide reactie. Hij beantwoordde de vraag zelf, wees me boeken aan die ik kon lezen en noemde de namen van andere geleerden aan wie ik informatie kon vragen.

Omdat ik al twijfels had over bepaalde christelijke dogma's (de drie-eenheid, het offer van Christus en de erfzonde), begon mijn zoektocht te veranderen in een zoektocht naar God. En onderweg kreeg ik islamitische antwoorden op mijn christelijke vragen.

In mijn boek schrijf ik over de verschillende obstakels die ik op mijn weg naar de islam tegenkwam. De laatste ging over het profeetschap van Mohammed (vrede zij met hem). Nadat ik zijn leven en karakter had bestudeerd (wat me maanden kostte), was ik er absoluut van overtuigd dat hij werkelijk de boodschapper van Allah was.

En omdat ik al in één God geloofde, maakte mijn acceptatie van de boodschapper me feitelijk tot een moslim. Maar de avond dat ik me dat realiseerde, was er nog steeds een gevoel van afkeer. En dit klinkt een beetje als een sprookje, maar het is echt gebeurd: nadat ik klaar was met schrijven en besefte dat de islam waar is, kon ik het nog steeds niet accepteren. Ik wilde geen moslim worden. Maar terwijl ik al mijn boeken weglegde, vielen er een paar van de plank. En een van die boeken was de Koran. Toen ik die oppakte, lag mijn duim op vers 22:46, waar staat: "Het zijn niet de ogen die blind zijn, maar de harten." En dat was precies mijn probleem. Ik kon letterlijk lezen wat de waarheid is; niemand dwong me dat boek te schrijven, en alle feiten waren duidelijk. Het was dus geen probleem met mijn ogen of intellect, maar met mijn hart en emoties. Ik deed een kort gebed waarin ik de Heer vroeg om me een teken te geven. Natuurlijk was er geen regenboog of vallende gouden sterren, maar toen ik de volgende dag wakker werd, waren mijn gevoelens van afkeer en angst volledig verdwenen. Ik voelde me heel sterk en gelukkig in mijn hart.

Die dag vertelde ik mijn vrouw en mijn moeder dat ik moslim was geworden.

Wat voor reacties kreeg je nadat je je bekering tot de islam bekend maakte? Wat was de grootste reactie of bedreiging die je kreeg?

JVK: Er waren veel doodsbedreigingen – mensen wilden mijn kinderen vermoorden, mijn vrouw verkrachten, enzovoort. Heel extreem. Maar natuurlijk, op een bepaalde manier...Het was mijn eigen schuld. Ik heb in het verleden extremisme verspreid, en dat extremisme heb ik van mijn oude vrienden teruggekregen. Wat je zaait, zul je oogsten. We lezen het in de Koran, vers 30:41. Maar Alhamdulillah, het wordt makkelijker.

Hoe is de houding ten opzichte van moslims in Nederland?

JVK: Die verschilt. Aan de ene kant kunnen mensen open en geïnteresseerd zijn, en de sociale en politieke infrastructuur biedt veel kansen en mogelijkheden. Zo zijn er tientallen islamitische scholen, honderden moskeeën en een aantal grotere bedrijven, en de overheid houdt rekening met islamitische voorschriften met betrekking tot onder andere gebed, voedsel en kleding.

Tegelijkertijd is er ook een zeer anti-islamitische beweging. En die groeit. Dit uit zich in geweld tegen moslimvrouwen, tegen moskeeën, en ook tegen de Koran (denk aan de achterlijke groepering Pegida, die het Heilige Boek schond). Maar nu bestaat er ook zoiets als staats islamofobie: de overheid die mensen die geld doneren aan moskeeën als potentiële fraudeurs ziet, buitenlandse financiering van moskeeën wil tegengaan (terwijl kerken en synagogen dat wel mogen), halal slachten wil verbieden, maar ook politieke partijen zoals de PVV die de islam uit Nederland willen weren en moslims wettelijk willen discrimineren.

Je kent Geert Wilders heel goed. Wat vind je van Wilders?

JVK: InshaAllah krijgt hij hidaya en wordt hij ooit moslim.

We zien dat islamofobie in Europa toeneemt. Wat denk je dat de reden hiervoor is? Wat voedt anti-islamisme en racisme? Wat is de rol van de media?

JVK: Het heeft met verschillende aspecten te maken.

Ten eerste is er een gebrek aan kennis. Dat speelt een grote rol. In het Westen weten de meeste mensen niet veel over de islam. Ze zien alleen het gedrag van moslims en wat ze op internet en televisie zien. Als ze moslims zich slecht zien gedragen, wordt hun imago negatief. Dit wordt versterkt door terroristische aanslagen. En dan zijn het de media die dit eindeloos herhalen. Deze combinatie is cruciaal als het gaat om het negatieve imago/de angst die er voor de islam bestaat.

En sommige politieke partijen weten dit en misbruiken deze onwetendheid.

Natuurlijk, en dat is een andere reden, hebben sommige mensen ook, zoals in alle samenlevingen, een racistische houding.

Er is ook de historische component. Vooral in Oost-Europa. Het oude Turkije, het Ottomaanse Rijk, veroverde vele landen. Onder andere Roemenië, Griekenland, Hongarije, enz. Deze landen vrezen daarom historisch gezien, in hun ogen, het imperialisme uit het Oosten. Ze identificeren dit (ten onrechte) met de islam. Bovendien zijn er in de afgelopen eeuwen natuurlijk verschillende botsingen geweest tussen het christelijke Europa en de islamitische wereld eromheen. Denk aan de kruistochten, de vele theologische polemieken en het idee dat de islam de vijand is.

Dit speelt voor veel mensen een rol. Zowel bewust als onbewust.

Ook de media spelen een grote rol. De constante herhaling van angstbeelden, misinformatie en eenzijdige, negatieve opvattingen heeft een grote impact op de mensen in het land.

Tot slot, en daar wordt veel te weinig over gesproken, speelt de extreme secularisatie in het Westen ook een grote rol. Mensen raken letterlijk los van God. Het morele kompas raakt steeds verder uit het zicht en dit leidt tot een gebrek aan begrip van en voor religie. Mensen zijn niet meer religieus opgevoed en begrijpen de zorgen van gelovigen daardoor niet echt. Mensen vinden het vaak vreemd of zelfs eng. Gevolg hiervan is een anti-religieus sentiment in het algemeen, maar zeker ook ten opzichte van moslims. Moslims belijden immers nog steeds daadwerkelijk hun geloof, terwijl veel christenen juist ook van hun geloof zijn afgevallen. Seculier liberalisme vernietigt langzaam zowel de samenleving als het individu.

Wij als moslims zouden daarom veel meer dawah moeten beoefenen en de islam moeten aanbieden aan al die dwalende zielen in het Westen die wachten op de Waarheid en spirituele vervulling die alleen de islam aan het lege hart kan schenken. Dit is ook onze plicht volgens de Koran (vers 16:125).

Bestrijden politici in Europa islamofobie en racisme voldoende?

JVK: Slechts weinigen. Velen onderschatten het of zien het probleem niet echt. Ik noemde de redenen hiervoor al in de vorige vraag.

Waarom wenden Europese jongeren zich tot extreem rechts of extreem links?

JVK: Omdat ze God en religie kwijt zijn. Ze willen het gat in hun hart vullen. Meestal onbewust. Ze proberen het met drugs en feesten, met extreem nationalisme, met ideologie en met vele andere ideeën.

Bent u van plan om terug te keren naar de politiek?

JVK: Nee, maar Allahu alem (Allah weet het beste).

Wat is volgens u de houding van politici in Europa ten opzichte van Turkije? Hoe beïnvloedt het feit dat Turkije een islamitisch land is de betrekkingen met Europa?

JVK: Europa is erg bevooroordeeld als het om Turkije gaat. En de kern van de EU is tegenwoordig erg anti-God. Dit speelt een grote rol in de houding van veel politici hier.

Enkele jaren geleden zei een Nederlandse EU-commissaris (Frits Bolkestein) dat Turkije nooit lid zou mogen worden van de EU. Hij zei dat als Turkije lid zou worden, de Slag om Wenen (in 1683), waar de Europeanen het Ottomaanse Rijk tot staan ​​brachten, voor niets zou zijn geweest. Een zeer verdraaide denkwijze. Maar het toont wel het sentiment.

Als ik Turks was, zou ik persoonlijk geen lid meer willen worden van de EU. Vanwege hun houding, maar vooral omdat het hele project steeds antireligieuzer wordt. Vooral anti-islamitisch.

Ben je ooit in Istanbul geweest? Is er een herinnering aan de stad die je niet snel vergeet?

JVK: Vaak. De laatste keer was een paar weken geleden. Ik was uitgenodigd voor het TRT World Forum.

De eerste keer dat ik 's avonds de Sultan Ahmet moskee/Blauwe Moskee zag, werd ik verliefd op de stad. En ik was toen nog lid van de Vrijheidspartij. Kijk eens hoe sterk de islamitische sfeer in Istanbul is.

Ben je op bedevaart geweest? Als je erheen bent gegaan, welke gebeurtenis heeft dan de meeste indruk op je gemaakt?

JVK: Nog niet. Hopelijk tot snel. Ik werd door veel mensen uitgenodigd vlak nadat ik de shahada (de islamitische eed) had afgelegd, maar ik bedankte hen en zei dat ik eerst meer moest leren over de religie en de praktijk ervan. Ik wist toen nog niet eens hoe ik moest bidden. Ik wilde eerst de basis leren.

Is er tot slot nog een boodschap die je met de wereld wilt delen?

JVK: Ik hoop dat wij als moslims in het Westen beseffen dat de meeste niet-moslims de Koran of de hadith (de leringen van de profeet Mohammed) niet lezen. Ze lezen ons. Ze lezen onze akhlaaq (daden). Wij zijn vaak de enige bron die ze hebben. Laten we dus proberen te leven als echte moslims. Het beste voorbeeld is de soenna (de levenswijze van de profeet Mohammed). Dat is de perfecte manier om niet-moslims te laten zien wat de islam is.