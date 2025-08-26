De directeur van de Turkse Nationale Inlichtingendienst (MIT), Ibrahim Kalin, heeft in de haven van Benghazi een ontmoeting gehad met Haftar, een dag nadat een Turks marineschip daar was aangemeerd.

Militaire delegaties uit Turkije en Libië hebben een vergadering gehouden als onderdeel van het bezoek van het Turkse marineschip TCG Kinaliada aan de haven van Benghazi, meldde het Turkse Ministerie van Nationale Defensie maandag.

Een delegatie van het Turkse Ministerie van Nationale Defensie, onder leiding van generaal-majoor Ilkay Altindag, bracht een bezoek aan Haftar, de plaatsvervangend commandant van het Libische Nationale Leger, aldus het ministerie op het Turkse sociale mediaplatform NSosyal.

Tijdens de gesprekken werd gefocust op mogelijke gezamenlijke inspanningen onder het motto 'Eén Libië, Eén Leger'.

Guven Begec, de Turkse ambassadeur in Libië, en Serkan Kiramanlioglu, de consul-generaal van Turkije in Benghazi, namen ook deel aan de bijeenkomst.