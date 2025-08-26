De directeur van de Turkse Nationale Inlichtingendienst (MIT), Ibrahim Kalin, heeft in de haven van Benghazi een ontmoeting gehad met Haftar, een dag nadat een Turks marineschip daar was aangemeerd.
Militaire delegaties uit Turkije en Libië hebben een vergadering gehouden als onderdeel van het bezoek van het Turkse marineschip TCG Kinaliada aan de haven van Benghazi, meldde het Turkse Ministerie van Nationale Defensie maandag.
Een delegatie van het Turkse Ministerie van Nationale Defensie, onder leiding van generaal-majoor Ilkay Altindag, bracht een bezoek aan Haftar, de plaatsvervangend commandant van het Libische Nationale Leger, aldus het ministerie op het Turkse sociale mediaplatform NSosyal.
Tijdens de gesprekken werd gefocust op mogelijke gezamenlijke inspanningen onder het motto 'Eén Libië, Eén Leger'.
Guven Begec, de Turkse ambassadeur in Libië, en Serkan Kiramanlioglu, de consul-generaal van Turkije in Benghazi, namen ook deel aan de bijeenkomst.
Haftar bracht eveneens een bezoek aan het Turkse marineschip TCG Kinaliada.
Al jarenlang leidt de VN-missie in Libië inspanningen om het leger te verenigen via de '5+5' Gemengde Militaire Commissie, die bestaat uit vijf officieren uit het westen en vijf uit de troepen van Haftar in het oosten.
De VN bemiddelt ook in afzonderlijke gesprekken die gericht zijn op het houden van verkiezingen om de politieke impasse te doorbreken tussen twee rivaliserende regeringen: de ene, benoemd door het Huis van Afgevaardigden begin 2022 en gevestigd in Benghazi onder leiding van Osama Hammad, controleert het oosten en een groot deel van het zuiden; de andere, de regering-Dbeibah in Tripoli, beheerst het westen.
Libiërs hopen dat de lang uitgestelde verkiezingen een einde zullen maken aan jaren van politieke verdeeldheid en conflict, en daarmee het hoofdstuk van de overgangsperiode die begon met de val van Muammar Gaddafi in 2011 zullen afsluiten.