Turkije heeft met klem de uitbreidende militaire aanvallen van Israël in Syrië veroordeeld, waarbij het stelde dat deze de territoriale integriteit, eenheid en soevereiniteit van het land schenden.
In een schriftelijke verklaring op dinsdag over de geïntensiveerde aanvallen van Israël in Syrië, verklaarde het Turkse Ministerie van Buitenlandse Zaken: "Wij veroordelen met klem de militaire aanvallen van Israël die in omvang zijn uitgebreid en uitgevoerd in strijd met de territoriale integriteit, eenheid en soevereiniteit van Syrië."
De verklaring benadrukte dat de aanvallen rechtstreeks gericht zijn tegen inspanningen om stabiliteit en veiligheid in Syrië en de bredere regio te bewerkstelligen, en riep op tot een onmiddellijke stopzetting ervan.
Verder werd eraan toegevoegd dat Turkije zal blijven streven naar een visie van een Syrië dat vrij is van terrorisme, veilig is en volledige territoriale integriteit heeft, in lijn met de legitieme verwachtingen van het Syrische volk.
Gedurende augustus voerde het Israëlische leger vier invallen uit in de provincie Quneitra in het zuidwesten van Syrië, waarvan de laatste plaatsvond in de vroege uren van dinsdag, waarbij één persoon om het leven kwam.
Na de val van het regime van Bashar al-Assad eind 2024 breidde Israël zijn bezetting van de Syrische Golanhoogten uit door de gedemilitariseerde bufferzone in te nemen, een stap die in strijd was met de Ontkoppelingsovereenkomst van 1974 met Syrië.