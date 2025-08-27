Turkije heeft met klem de uitbreidende militaire aanvallen van Israël in Syrië veroordeeld, waarbij het stelde dat deze de territoriale integriteit, eenheid en soevereiniteit van het land schenden.

In een schriftelijke verklaring op dinsdag over de geïntensiveerde aanvallen van Israël in Syrië, verklaarde het Turkse Ministerie van Buitenlandse Zaken: "Wij veroordelen met klem de militaire aanvallen van Israël die in omvang zijn uitgebreid en uitgevoerd in strijd met de territoriale integriteit, eenheid en soevereiniteit van Syrië."

De verklaring benadrukte dat de aanvallen rechtstreeks gericht zijn tegen inspanningen om stabiliteit en veiligheid in Syrië en de bredere regio te bewerkstelligen, en riep op tot een onmiddellijke stopzetting ervan.

Verder werd eraan toegevoegd dat Turkije zal blijven streven naar een visie van een Syrië dat vrij is van terrorisme, veilig is en volledige territoriale integriteit heeft, in lijn met de legitieme verwachtingen van het Syrische volk.