TURKIJE
2 min lezen
Turkije veroordeelt de escalerende militaire aanvallen van Israël in Syrië
De aanvallen van Israël schenden de soevereiniteit, eenheid en territoriale integriteit van Syrië, zegt het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken.
Turkije veroordeelt de escalerende militaire aanvallen van Israël in Syrië
De verklaring benadrukte dat de stakingen rechtstreeks gericht zijn op de inspanningen om stabiliteit en veiligheid in Syrië en de regio. / Foto: AA
27 augustus 2025

Turkije heeft met klem de uitbreidende militaire aanvallen van Israël in Syrië veroordeeld, waarbij het stelde dat deze de territoriale integriteit, eenheid en soevereiniteit van het land schenden.

In een schriftelijke verklaring op dinsdag over de geïntensiveerde aanvallen van Israël in Syrië, verklaarde het Turkse Ministerie van Buitenlandse Zaken: "Wij veroordelen met klem de militaire aanvallen van Israël die in omvang zijn uitgebreid en uitgevoerd in strijd met de territoriale integriteit, eenheid en soevereiniteit van Syrië."

De verklaring benadrukte dat de aanvallen rechtstreeks gericht zijn tegen inspanningen om stabiliteit en veiligheid in Syrië en de bredere regio te bewerkstelligen, en riep op tot een onmiddellijke stopzetting ervan.

Verder werd eraan toegevoegd dat Turkije zal blijven streven naar een visie van een Syrië dat vrij is van terrorisme, veilig is en volledige territoriale integriteit heeft, in lijn met de legitieme verwachtingen van het Syrische volk.

Aanbevolen

Gedurende augustus voerde het Israëlische leger vier invallen uit in de provincie Quneitra in het zuidwesten van Syrië, waarvan de laatste plaatsvond in de vroege uren van dinsdag, waarbij één persoon om het leven kwam.

Na de val van het regime van Bashar al-Assad eind 2024 breidde Israël zijn bezetting van de Syrische Golanhoogten uit door de gedemilitariseerde bufferzone in te nemen, een stap die in strijd was met de Ontkoppelingsovereenkomst van 1974 met Syrië.

Ontdek
Amerikaanse wetgever zegt dat JFK werd vermoord vanwege verzet tegen Israëls nucleaire programma
Bevorderen van banden kan helpen handelsdoel van 100 miljard dollar te bereiken, Erdogan tegen Trump
Doha behoudt zich het recht voor om te reageren na Iraanse aanval op Amerikaanse basis: Qatar
Iran niet langer in staat om kernwapen te bouwen, zegt Amerikaanse vicepresident
'Laat die bommen niet vallen' op Iran, waarschuwt Trump Israël
Turkije's defensie-industrie moet nauwer worden verbonden met Europa en bondgenoten: NAVO-chef
Trump kondigt staakt-het-vuren aan tussen Israël en Iran
Ierland gaat officieel handel verbieden met Israëlische bedrijven in bezette Palestijnse gebieden
Wat zijn de belangrijkste Amerikaanse militaire bases in het Midden-Oosten?
Wat is de Straat van Hormuz en waarom is deze zo belangrijk voor olie?
Spanje dringt er bij EU op aan om handel te beperken en wapenleveranties aan Israël stop te zetten
'Strategisch besluit': Turkije en UNRWA ondertekenen overeenkomst om kantoor in het land op te richten
Rusland zegt dat het klaar is om Iran te helpen na Israëlische aanvallen
'Enorme' Russische aanval op Kiev doodt minstens zeven, verwondt tientallen: Oekraïne
NATO overweegt voorstel hoger defensie-uitgaven, maar niet iedereen is aan boord
Neem een ​​kijkje bij TRT Global. Deel uw feedback!
Contact us