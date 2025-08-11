De 16-jarige verdachte sloeg na de schietpartij op de vlucht. Hoe de politie hem uiteindelijk op het spoor is gekomen, is niet bekendgemaakt. Ook is nog onduidelijk welke rol hij precies speelde en of er meer verdachten worden gezocht.

De politie onderzoekt de zaak intensief en verzamelt beeldmateriaal van het incident. “Op sociale media circuleren al diverse beelden,” aldus de politie. “Ook nog niet gedeeld beeldmateriaal kan van grote waarde zijn.” Getuigen en omwonenden worden opgeroepen om foto’s en video’s van voor, tijdens en na de schietpartij te delen, evenals beelden die meer inzicht kunnen geven in de aanleiding.

De familie van Rivaldo begrijpt niet wat er is gebeurd. Een neef vertelt dat de jongen bij zijn vader in Kraaiennest woonde en die avond was gaan voetballen. “Hij was geen jongen die uit was op problemen. Hij was sportief, zat op school, had een bijbaan en kwam niet in aanraking met de politie.”