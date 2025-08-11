Een 17-jarige jongen is donderdagavond overleden na een schietincident in Amsterdam-Zuidoost. De politie heeft inmiddels een 16-jarige verdachte aangehouden, maar het onderzoek loopt nog.
Rond 21.30 uur kreeg de politie een melding van een schietpartij op de Meernhof, bij een voetbalveld in de wijk Holendrecht. Het slachtoffer, de 17-jarige Rivaldo, werd in kritieke toestand aangetroffen. Onderweg naar het ziekenhuis werd hij nog gereanimeerd, maar de hulp mocht niet baten.
Verdachte aangehouden
De 16-jarige verdachte sloeg na de schietpartij op de vlucht. Hoe de politie hem uiteindelijk op het spoor is gekomen, is niet bekendgemaakt. Ook is nog onduidelijk welke rol hij precies speelde en of er meer verdachten worden gezocht.
De politie onderzoekt de zaak intensief en verzamelt beeldmateriaal van het incident. “Op sociale media circuleren al diverse beelden,” aldus de politie. “Ook nog niet gedeeld beeldmateriaal kan van grote waarde zijn.” Getuigen en omwonenden worden opgeroepen om foto’s en video’s van voor, tijdens en na de schietpartij te delen, evenals beelden die meer inzicht kunnen geven in de aanleiding.
De familie van Rivaldo begrijpt niet wat er is gebeurd. Een neef vertelt dat de jongen bij zijn vader in Kraaiennest woonde en die avond was gaan voetballen. “Hij was geen jongen die uit was op problemen. Hij was sportief, zat op school, had een bijbaan en kwam niet in aanraking met de politie.”