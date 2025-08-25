Voormalig Nederlands minister van Buitenlandse Zaken Caspar Veldkamp heeft gewaarschuwd dat het beleid van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu in Gaza de legitimiteit van Israël wereldwijd ondermijnt. Hij dringt aan op een onmiddellijke beëindiging van de oorlog.

In een interview dat maandag werd uitgezonden op het Israëlische Channel 12, zei Veldkamp dat de grootschalige militaire operatie in Gaza-stad en het handelen van het kabinet “schadelijk zijn voor de veiligheid van Israël en uiteindelijk voor zijn identiteit”. Volgens hem is het conflict inmiddels geen “defensieve en gerechtvaardigde oorlog” meer, zoals het aanvankelijk leek na de Hamas-aanvallen van 7 oktober 2023.

“Ik hecht veel waarde aan de veiligheid en toekomst van Israël, maar ik ben het sterk oneens met het beleid van de regering in Gaza. De oorlog moet stoppen,” aldus Veldkamp. Hij voegde eraan toe dat de regering van Netanyahu “zeker haar legitimiteit in de ogen van de wereld heeft verloren,” ondanks zijn eigen inspanningen om Europa onder druk te zetten op Hamas en aandacht te vragen voor Israëlische gijzelaars.

Veldkamp, die tussen 2011 en 2015 Nederlands ambassadeur in Israël was, trad afgelopen vrijdag af nadat zijn voorstellen voor extra sancties tegen Israël door coalitiepartners waren geblokkeerd. Hij had onder meer gepleit voor een verbod op import uit Israëlische nederzettingen, maar de VVD en de BoerBurgerBeweging (BBB) blokkeerden zijn voorstellen.