Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévot (Les Engagés) voert de druk op binnen de federale regering. In een interview met De Standaard verklaarde hij dat hij niet uitsluit om belangrijke regeringsdossiers te blokkeren indien er geen harder standpunt wordt ingenomen tegen Israël en indien er geen concrete stappen gezet worden richting de erkenning van Palestina. Volgens Prévot staat België voor een “grote crisis” als de coalitiepartijen geen akkoord vinden.

De spanning binnen de regering is de voorbije weken toegenomen. Waar Les Engagés, cd&v en Vooruit aandringen op een strenger beleid tegenover Israël en erkenning van Palestina, houden de N-VA en vooral regeringspartner MR voet bij stuk. Eerder had cd&v-voorzitter Sammy Mahdi al gewaarschuwd dat zijn partij dossiers zou blokkeren als er geen koerswijziging kwam. Dat nu ook vicepremier Prévot een gelijkaardig dreigement uitspreekt, versterkt de druk op premier Bart De Wever en zet de regeringsonderhandelingen over het Midden-Oostenbeleid verder op scherp.

Volgens Prévot kan België zich niet veroorloven om afzijdig te blijven: “Als de regering geen strengere toon aanslaat over de schendingen van mensenrechten door de Israëlische regering of nalaat stappen te zetten richting de erkenning van Palestina, dreigt een grote crisis. Voor mij en mijn partij is Gaza een cruciaal dossier. Het kan niet dat de houding van één persoon de reputatie van het hele land in gevaar brengt.” Daarmee viseerde hij rechtstreeks MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez, die zich consequent verzet tegen erkenning van Palestina.

Woensdag komt het kernkabinet bijeen onder leiding van premier De Wever om het Belgische standpunt te bespreken. Prévot heeft aangekondigd een uitgebreide nota met “concrete voorstellen” voor te leggen. Daarin pleit hij onder meer voor de officiële erkenning van Palestina, een inreisverbod voor de Israëlische ministers Itamar Ben-Gvir en Bezalel Smotrich, een verbod op de import van producten uit bezette Palestijnse gebieden, en het blokkeren van de overvlucht en doorvoer van wapens richting Israël via Belgisch grondgebied.