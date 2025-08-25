Hamas heeft lof uitgesproken voor het aftreden van de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Caspar Veldkamp (NSC) en de andere NSC-bewindspersonen. De Palestijnse beweging noemde hun vertrek “een moedige en morele houding” tegenover de oorlog in Gaza.

In een verklaring stelde Hamas dat het besluit van de ministers niet alleen humanitaire waarden vertegenwoordigt, maar ook bevestigt dat internationaal recht gerespecteerd moet worden. Volgens de beweging geeft het ontslag van de Nederlandse bewindslieden een krachtig signaal af over de noodzaak om de aanvallen op onschuldige burgers te stoppen en sancties tegen Israël door te voeren. Hamas wees erop dat de stap plaatsvindt op het moment dat de VN hongersnood in Gaza heeft uitgeroepen, en riep andere regeringen op hun „morele en politieke verantwoordelijkheid” te nemen en Israëls „bezettings- en belegeringspolitiek” te veroordelen.

Caspar Veldkamp trad op 22 augustus af nadat zijn coalitiepartners weigerden steun te geven aan extra sancties tegen Israël. Volgens de minister waren die maatregelen noodzakelijk gezien de humanitaire situatie in Gaza en het beleid van Israël op de Westelijke Jordaanoever. Kort na zijn vertrek kondigden ook de andere NSC-ministers, onder wie vicepremier Eddy van Hijum, hun aftreden aan. “Wij volgen de lijn van onze minister van Buitenlandse Zaken,” zei Van Hijum.