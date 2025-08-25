Minstens twintig Palestijnen, waaronder vijf journalisten en een brandweerman, zijn maandag omgekomen en meerdere anderen raakten gewond bij een Israëlische aanval op het Nasser Medisch Complex in Khan Younis, in het zuiden van Gaza, volgens gezondheidsautoriteiten en ooggetuigen.

Journalist Ahmed Abu Aziz bezweek aan zijn verwondingen na de Israëlische aanval, waardoor het dodental onder persmedewerkers opliep tot vijf, aldus een medische bron aan Anadolu.

Official Palestine TV meldde dat onder de overledenen hun cameraman Hussam al-Masri was, terwijl de Qatarese zender Al Jazeera bevestigde dat hun fotograaf Mohammad Salama ook omkwam.

Een medische bron, geciteerd door Anadolu, bevestigde ook de dood van fotojournalist Mariam Abu Daqqa. Fotojournalist Moaz Abu Taha kwam eveneens om bij de Israëlische aanval op het ziekenhuis.

De Palestijnse Civiele Bescherming verklaarde dat een chauffeur van de brandweer omkwam tijdens de aanval en dat zeven anderen van zijn team gewond raakten terwijl ze slachtoffers probeerden te redden en lichamen te bergen.

Volgens correspondenten van Anadolu richtte het Israëlische leger zich op de bovenste verdieping van het noodgebouw, bekend als de 'Al-Yassin'-verdieping.

Eerder meldde het ministerie van Volksgezondheid in Gaza in een verklaring dat acht mensen omkwamen en meerdere anderen gewond raakten bij de aanval.