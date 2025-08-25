OORLOG IN GAZA
Israël negeert internationale veroordeling, doodt opnieuw journalisten bij aanval op medisch complex
De recente moorden onderstrepen de buitengewone tol die de oorlog heeft geëist van de pers in Gaza, waardoor het gebied de gevaarlijkste plek ter wereld is geworden voor journalisten.
Media inspecteert de schade op de plek van een Israëlische aanval op een tent die door journalisten werd gebruikt in Gaza. / Foto: Reuters
25 augustus 2025

Minstens twintig Palestijnen, waaronder vijf journalisten en een brandweerman, zijn maandag omgekomen en meerdere anderen raakten gewond bij een Israëlische aanval op het Nasser Medisch Complex in Khan Younis, in het zuiden van Gaza, volgens gezondheidsautoriteiten en ooggetuigen.

Journalist Ahmed Abu Aziz bezweek aan zijn verwondingen na de Israëlische aanval, waardoor het dodental onder persmedewerkers opliep tot vijf, aldus een medische bron aan Anadolu.

Official Palestine TV meldde dat onder de overledenen hun cameraman Hussam al-Masri was, terwijl de Qatarese zender Al Jazeera bevestigde dat hun fotograaf Mohammad Salama ook omkwam.

Een medische bron, geciteerd door Anadolu, bevestigde ook de dood van fotojournalist Mariam Abu Daqqa. Fotojournalist Moaz Abu Taha kwam eveneens om bij de Israëlische aanval op het ziekenhuis.

De Palestijnse Civiele Bescherming verklaarde dat een chauffeur van de brandweer omkwam tijdens de aanval en dat zeven anderen van zijn team gewond raakten terwijl ze slachtoffers probeerden te redden en lichamen te bergen.

Volgens correspondenten van Anadolu richtte het Israëlische leger zich op de bovenste verdieping van het noodgebouw, bekend als de 'Al-Yassin'-verdieping.

Eerder meldde het ministerie van Volksgezondheid in Gaza in een verklaring dat acht mensen omkwamen en meerdere anderen gewond raakten bij de aanval.

Het ministerie voegde eraan toe dat het Israëlische leger de vierde verdieping van een van de gebouwen van het complex in twee luchtaanvallen trof, waarbij de tweede aanval plaatsvond terwijl reddingsteams arriveerden om gewonden te evacueren en doden te bergen.

De dodelijke slachtoffers volgen op een aanval op 10 augustus in Gaza-stad, waarbij zes journalisten van Al Jazeera omkwamen. Israëlische autoriteiten beschuldigden later een van de doden ervan een Hamas-commandant te zijn, zonder bewijs te leveren.

Sinds het begin van de oorlog van Israël op 7 oktober 2023 zijn volgens een telling van TRT World minstens 244 journalisten en mediapersoneel omgekomen door Israëlische aanvallen.

Meer dan 500 journalisten en mediapersoneel zijn gewond geraakt, ontheemd of gedwongen in ballingschap te gaan.

Israël ontkent opzettelijk journalisten te richten, maar waakhondorganisaties zoals Reporters Without Borders (RSF) en de Internationale Federatie van Journalisten (IFJ) hebben wat zij omschrijven als 'ongekende geweld tegen journalisten' veroordeeld en eisen onafhankelijke internationale onderzoeken.

