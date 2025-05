De speciale gezant van de Amerikaanse president Donald Trump, Steve Witkoff, is in Rusland aangekomen, meldde het Russische staatspersbureau RIA vrijdag, onder verwijzing naar het Kremlin.

Axios meldde eerder, onder vermelding van een bron bekend met de reis en gegevens van FlightRadar, dat Witkoff naar Rusland was gereisd en naar verwachting vrijdag president Vladimir Poetin zou ontmoeten.

Het bezoek volgt een week na een ontmoeting tussen Kirill Dmitriev, hoofd van het Russische staatsinvesteringsfonds en speciale gezant van president Poetin voor economische samenwerking, en Witkoff samen met andere Amerikaanse functionarissen in Washington.

Rusland omschreef de laatste ontmoeting tussen Poetin en Witkoff als positief en verklaarde dat de Russische president naar de gezant had geluisterd en via hem belangrijke informatie aan Trump had overgebracht.

Op donderdag arriveerde een Amerikaanse delegatie bij het Russische Consulaat-Generaal in Istanbul voor gesprekken over het normaliseren van de werking van de ambassades tussen beide landen.

De Russische delegatie werd geleid door de Russische ambassadeur in de VS, Alexander Darchiev, terwijl de Amerikaanse delegatie werd geleid door plaatsvervangend assistent-secretaris Sonata Coulter.

Voorafgaand aan de bijeenkomst kondigde Darchiev aan dat er al enige vooruitgang was geboekt op verschillende kwesties.

Zowel Moskou als Washington hebben de afgelopen jaren geklaagd over de moeilijkheden bij het verkrijgen van accreditaties voor hun diplomaten, wat de werking van hun ambassades uiterst ingewikkeld maakt.