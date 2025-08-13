Peking heeft verklaard dat het een Amerikaans oorlogsschip heeft verdreven uit 'Chinese territoriale wateren' in de betwiste Zuid-Chinese Zee.

De torpedobootjager USS Higgins drong zonder toestemming van de Chinese regering illegaal de territoriale wateren van Huangyan-eiland binnen, aldus Senior Kapitein He Tiecheng, woordvoerder van de marine van het Zuidelijke Theatercommando van het Volksbevrijdingsleger (PLA), in een verklaring op woensdag.

Huangyan-eiland staat ook bekend als Scarborough Shoal of Bajo de Masinloc.

Hij verklaarde dat de PLA-marine troepen heeft ingezet om het schip te volgen, te monitoren, te waarschuwen en te verdrijven in overeenstemming met wetten en voorschriften.

"De acties van het Amerikaanse leger schenden ernstig China's soevereiniteit en veiligheid, ondermijnen de vrede en stabiliteit in de Zuid-Chinese Zee en schenden het internationale recht en de basisnormen die internationale betrekkingen beheersen," zei hij.

Hij voegde eraan toe dat de marine van het PLA Zuidelijke Theatercommando te allen tijde waakzaam blijft en vastberaden de nationale soevereiniteit en veiligheid, evenals de regionale vrede en stabiliteit, verdedigt.

Ondertussen meldde het Taiwanese Ministerie van Defensie dat het op woensdag 14 PLA-vliegtuigen en zes marineschepen rond het eiland heeft waargenomen.

Daarnaast verklaarde de Filipijnse kustwacht (PCG) op woensdag dat een Chinees vliegtuig een van haar vliegtuigen onderschepte tijdens een patrouille boven Huangyan-eiland, twee dagen nadat twee Chinese schepen met elkaar in botsing kwamen nabij het eiland.