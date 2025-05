Een zware aardbeving met een kracht van 7,7 op de schaal van Richter heeft centraal Myanmar getroffen, aldus de United States Geological Survey (USGS). De beving veroorzaakte schade aan wegen in de hoofdstad Naypyidaw en werd gevoeld in China en Thailand.

Het epicentrum van de beving lag 16 kilometer ten noordwesten van de stad Sagaing op een diepte van 10 kilometer, rond 06:20 GMT op vrijdag, volgens de USGS.

In Bangkok werden enkele metro- en lightrail-diensten tijdelijk stilgelegd.

Journalisten in Naypyidaw meldden dat wegen door de kracht van de schokken waren beschadigd en dat stukken plafond van gebouwen naar beneden vielen.

De schokken werden ook gevoeld in Noord-Thailand en tot in de hoofdstad Bangkok, waar bewoners de straat op renden terwijl gebouwen schudden.

"Ik hoorde het terwijl ik in huis lag te slapen. Ik rende zo snel als ik kon in mijn pyjama's het gebouw uit," vertelde Duangjai, een inwoner van de populaire noordelijke toeristenstad Chiang Mai, aan verslaggevers.

Ook in de zuidwestelijke provincie Yunnan in China werden schokken gevoeld, volgens het aardbevingsagentschap in Peking, dat meldde dat de beving een kracht van 7,9 had.