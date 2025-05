Satellietbeelden met een hoge resolutie die openbaar toegankelijk zijn via de kaartendiensten van Google en Apple leggen gevoelige Israëlische locaties bloot, waaronder de kernreactor in Dimona en de Israëlische aanvallen op Gaza, zo bleek dinsdag uit een rapport.

“Luchtfoto's van het Dimona Nucleair Onderzoekscentrum, geheime militaire bases en beelden van Gaza waarop IDF (leger) manoeuvreereenheden te zien zijn, zijn nu publiek toegankelijk" via deze diensten, aldus het Israëlische dagblad Yedioth Ahronoth.

“Recente berichten op X en andere platforms tonen aan dat de resolutie van deze beelden relatief hoog is in vergelijking met wat eerder beschikbaar was, tot wel 0,4 meter,” aldus het rapport.

"De beschikbaarheid van zulke hoge-resolutie satellietbeelden op grote karteringsplatforms verandert ze in een belangrijke open bron van inlichtingen voor vijandige entiteiten, onderzoekers of zelfs nieuwsgierige individuen. Deze ontwikkeling komt voort uit veranderingen in de wereldwijde mogelijkheden en regelgeving voor satellietbeelden," voegde het bedrijf eraan toe.

De Dimona-reactor, die in het geheim werd gebouwd met Franse hulp vanaf eind jaren vijftig, is de meest prominente nucleaire faciliteit van Israël. Hoewel Israël beweert dat het voor civiele doeleinden wordt gebruikt, onthulde voormalig nucleair technicus Mordechai Vanunu in 1986 details over het nucleaire wapenprogramma aan de media, met bewijs dat wijst op de productie van kernkoppen.

Israëlische geheime dienst (Mossad)-agenten ontvoerden Vanunu in Italië in 1988. Hij werd in het geheim naar Israël gebracht en veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf wegens verraad en spionage. In 2004 werd hij vrijgelaten.

In 1997 vaardigden de VS het Kyl-Bingaman Amendement uit, dat het verzamelen en verspreiden van satellietbeelden met hoge resolutie van Israël en de bezette gebieden verbiedt zonder toestemming van een federale autoriteit.

Volgens het rapport kwam destijds het meeste commerciële satellietbeeldmateriaal van Amerikaanse bedrijven, en was de wet een direct gevolg van Israëlische diplomatieke inspanningen in het Congres.

“De situatie is echter drastisch veranderd. In 2017 stelde de Amerikaanse National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) vast dat niet-Amerikaanse satellietbeelden de resolutie van Amerikaanse satellieten hadden overtroffen,” aldus de krant.

Hierdoor konden kaart- en navigatiediensten hoogwaardige beelden van Israël verkrijgen van niet-Amerikaanse bronnen, voegde het toe.

Zweven boven Gaza

De krant merkte op dat het verkrijgen van hogeresolutiebeelden van geheime locaties in Israël, waaronder het Dimona Nucleair Onderzoekscentrum en strategische bases die niet onder de grond verborgen zijn, al meer dan drie jaar relatief eenvoudig is.

Satellietbeelden hebben ook “Israëlische luchtactiviteit vastgelegd, zoals F-15’s boven Gaza en Libanon, evenals manoeuvrerende grondtroepen.”

“Deze situatie lijkt oncontroleerbaar. De Israëlische regering heeft weinig invloed op de publicatie van dergelijke beelden door commerciële Amerikaanse entiteiten, zolang zij voldoen aan het Kyl-Bingaman Amendement,” aldus het rapport.

In tegenstelling tot 1997 bieden talrijke wereldwijde online diensten nu satellietbeelden aan voor navigatie en kaartgebruik voor commerciële toepassingen zoals mijnbouw, landbouw, stadsplanning en onderzoek.

In 2021 meldden buitenlandse bronnen uitgebreide bouwactiviteiten bij Dimona, “een gebeurtenis die in het verleden ondenkbaar zou zijn geweest,” waarmee volgens de krant “de absurditeit van de situatie” werd benadrukt.

Enige staat met kernwapens in Midden-Oosten

Israël blijft de enige regionale staat met een nucleair arsenaal dat niet internationaal wordt gecontroleerd, terwijl het al decennia Palestijnse, Syrische en Libanese gebieden bezet houdt.

Het Israëlische Ministerie van Defensie en een woordvoerder van het leger weigerden commentaar te geven, meldde Yedioth Ahronoth. De krant stelde dat het erop lijkt dat de gekozen aanpak van de regering is om het probleem te negeren—een strategie die de afgelopen jaren ineffectief is gebleken bij het omgaan met veiligheidsuitdagingen.

Het rapport komt terwijl Israël sinds oktober 2023 bijna 51.200 Palestijnen in Gaza heeft gedood, waarvan de meeste vrouwen en kinderen zijn.

In november vorig jaar vaardigde het Internationaal Strafhof arrestatiebevelen uit tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en zijn voormalige minister van Defensie Yoav Gallant wegens oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid in Gaza.

Israël wordt ook geconfronteerd met een genocidezaak bij het Internationaal Gerechtshof vanwege zijn oorlog tegen de enclave.