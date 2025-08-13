De ministers van Buitenlandse Zaken van 24 landen, waaronder België en Nederland, roepen Israël op om onmiddellijk de beperkingen voor internationale ngo’s in de Palestijnse gebieden op te heffen. Volgens de gezamenlijke verklaring, opgesteld op initiatief van het Verenigd Koninkrijk, heeft het humanitaire leed in Gaza inmiddels een “ondenkbaar niveau” bereikt en dreigt hongersnood “voor onze ogen”.

De ondertekenaars benadrukken dat humanitaire hulp nooit gepolitiseerd mag worden. Zij vragen Israël om alle grensovergangen open te stellen, ongehinderde toegang voor hulporganisaties te garanderen en geen dodelijk geweld te gebruiken bij voedselverdeling. Burgers, hulpverleners en medisch personeel moeten te allen tijde beschermd worden.

Aanleiding voor de oproep zijn nieuwe Israëlische regels die ngo’s vanaf 9 september verplichten gevoelige gegevens over Palestijnse medewerkers te delen. Veel organisaties zouden hierdoor gedwongen worden hun activiteiten te staken, wat de crisis verder zou verergeren.

Namens België ondertekende minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévot de verklaring. Eerder riep hij de Israëlische ambassadeur al op het matje vanwege de aangekondigde plannen om Gaza-Stad te bezetten. “Hulporganisaties moeten kunnen optreden waar nood is. Toegang blokkeren verergert de crisis en schendt het internationaal humanitair recht,” schreef hij op X.

De verklaring kreeg ook steun van de ministers van Australië, Canada, Cyprus, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, IJsland, Ierland, Japan, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Portugal, Slowakije, Slovenië, Spanje, Zweden, Zwitserland en het VK. Op EU-niveau ondertekenden ook hoge vertegenwoordiger Kaja Kallas, crisiscommissaris Hadja Lahbib en commissaris Dubravka Suica het document.