De ministers van Buitenlandse Zaken van 24 landen, waaronder België en Nederland, roepen Israël op om onmiddellijk de beperkingen voor internationale ngo’s in de Palestijnse gebieden op te heffen. Volgens de gezamenlijke verklaring, opgesteld op initiatief van het Verenigd Koninkrijk, heeft het humanitaire leed in Gaza inmiddels een “ondenkbaar niveau” bereikt en dreigt hongersnood “voor onze ogen”.
De ondertekenaars benadrukken dat humanitaire hulp nooit gepolitiseerd mag worden. Zij vragen Israël om alle grensovergangen open te stellen, ongehinderde toegang voor hulporganisaties te garanderen en geen dodelijk geweld te gebruiken bij voedselverdeling. Burgers, hulpverleners en medisch personeel moeten te allen tijde beschermd worden.
Aanleiding voor de oproep zijn nieuwe Israëlische regels die ngo’s vanaf 9 september verplichten gevoelige gegevens over Palestijnse medewerkers te delen. Veel organisaties zouden hierdoor gedwongen worden hun activiteiten te staken, wat de crisis verder zou verergeren.
Namens België ondertekende minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévot de verklaring. Eerder riep hij de Israëlische ambassadeur al op het matje vanwege de aangekondigde plannen om Gaza-Stad te bezetten. “Hulporganisaties moeten kunnen optreden waar nood is. Toegang blokkeren verergert de crisis en schendt het internationaal humanitair recht,” schreef hij op X.
De verklaring kreeg ook steun van de ministers van Australië, Canada, Cyprus, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, IJsland, Ierland, Japan, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Portugal, Slowakije, Slovenië, Spanje, Zweden, Zwitserland en het VK. Op EU-niveau ondertekenden ook hoge vertegenwoordiger Kaja Kallas, crisiscommissaris Hadja Lahbib en commissaris Dubravka Suica het document.
Belgische voedselhulp via luchtdroppings
Ondertussen zette het Belgische leger zijn luchtbrug naar Gaza voort. Minister van Defensie Theo Francken meldde dinsdag dat inmiddels voor de zevende keer voedselpakketten boven de Gazastrook zijn afgeworpen. Het ging ditmaal om zestien Jordaanse pakketten met in totaal vijftien ton voedsel. In totaal heeft België zo al meer dan honderd ton hulpgoederen gedropt. Later op de dag stond nog een extra dropping gepland.
Hulporganisaties blijven erop aandringen dat voedselhulp over land veel veiliger en efficiënter kan worden geleverd.
Dood van journalist voor Internationaal Strafhof
Intussen kondigde de Hind Rajab Foundation (HRF) van activist Dyab Abou Jahjah, samen met het Palestijnse mensenrechtencentrum PCHR, aan naar het Internationaal Strafhof te stappen. Aanleiding is de dood van Al Jazeera-correspondent Anas al-Sharif en vier van zijn collega’s, evenals een burger, tijdens een Israëlische aanval in Gaza afgelopen zondag. Het Israëlische leger beweert dat Al-Sharif lid was van Hamas, maar volgens HRF en PCHR ontbreekt daarvoor geloofwaardig bewijs.
Beide organisaties spreken van een “oorlogsmisdaad” en een “onderdeel van een bredere genocidecampagne”. Ze stellen dat Israël volgens een vast patroon te werk gaat: eerst journalisten bestempelen als terrorist, vervolgens hun reputatie besmeuren en hen uiteindelijk doden. Lokale verslaggevers zouden daarbij doelbewust het zwijgen worden opgelegd, omdat buitenlandse journalisten geen toegang hebben tot Gaza.