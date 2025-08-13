Brussels Airlines vliegt vanaf woensdag opnieuw twee keer per week naar de Israëlische stad Tel Aviv, nadat de verbinding maandenlang was opgeschort vanwege de oorlog in Gaza. De beslissing stuit op stevige tegenstand van de christelijke vakbond ACV Puls/CSC CNE, die zowel de veiligheid van het personeel als morele bezwaren aanhaalt.

Vluchten hervat ondanks oorlog in Gaza

Volgens Brussels Airlines en moederbedrijf Lufthansa is het, na een interne veiligheidsbeoordeling, opnieuw verantwoord om naar Israël te vliegen. “We hebben onszelf twee vragen gesteld: is het veilig om naar dat land te vliegen en is er voldoende vraag van passagiers om die vluchten te organiseren? Het antwoord daarop was ja,” zegt woordvoerder Nico Cardone. De maatschappij benadrukt dat ze “geen politieke partij” is en zich niet uitspreekt over de situatie ter plaatse.

Om de risico’s te beperken, heeft Brussels Airlines extra voorzorgsmaatregelen genomen: het cabine- en cockpitpersoneel zal niet overnachten in Tel Aviv en alle vluchten vinden uitsluitend overdag plaats. De maatschappij rekent voorlopig op vrijwilligers binnen het personeel. Volgens Cardone hebben zich al voldoende piloten en cabineleden gemeld, waardoor de eerste vlucht – ondanks het negatieve Belgische reisadvies – volledig is uitverkocht. De vraag is volgens hem groot: “Er zijn passagiers die familie of vrienden in Israël hebben, diplomatiek verkeer, hulpverleners, en ook Israëli’s die op vakantie vertrekken.”

Vakbond stelt veiligheid en wetmatigheid in vraag

De christelijke vakbond ACV Puls heeft zich fel tegen de hervatting uitgesproken. Vakbondsvertegenwoordiger Jolinde Defieuw stelt dat Brussels Airlines de wet overtreedt door personeel naar een oorlogsgebied te sturen. “De werkgever schuift de verantwoordelijkheid voor veiligheid af op het personeel, terwijl die zelf garant zou moeten staan voor veilige werkomstandigheden,” zegt ze.