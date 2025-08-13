Brussels Airlines vliegt vanaf woensdag opnieuw twee keer per week naar de Israëlische stad Tel Aviv, nadat de verbinding maandenlang was opgeschort vanwege de oorlog in Gaza. De beslissing stuit op stevige tegenstand van de christelijke vakbond ACV Puls/CSC CNE, die zowel de veiligheid van het personeel als morele bezwaren aanhaalt.
Vluchten hervat ondanks oorlog in Gaza
Volgens Brussels Airlines en moederbedrijf Lufthansa is het, na een interne veiligheidsbeoordeling, opnieuw verantwoord om naar Israël te vliegen. “We hebben onszelf twee vragen gesteld: is het veilig om naar dat land te vliegen en is er voldoende vraag van passagiers om die vluchten te organiseren? Het antwoord daarop was ja,” zegt woordvoerder Nico Cardone. De maatschappij benadrukt dat ze “geen politieke partij” is en zich niet uitspreekt over de situatie ter plaatse.
Om de risico’s te beperken, heeft Brussels Airlines extra voorzorgsmaatregelen genomen: het cabine- en cockpitpersoneel zal niet overnachten in Tel Aviv en alle vluchten vinden uitsluitend overdag plaats. De maatschappij rekent voorlopig op vrijwilligers binnen het personeel. Volgens Cardone hebben zich al voldoende piloten en cabineleden gemeld, waardoor de eerste vlucht – ondanks het negatieve Belgische reisadvies – volledig is uitverkocht. De vraag is volgens hem groot: “Er zijn passagiers die familie of vrienden in Israël hebben, diplomatiek verkeer, hulpverleners, en ook Israëli’s die op vakantie vertrekken.”
Vakbond stelt veiligheid en wetmatigheid in vraag
De christelijke vakbond ACV Puls heeft zich fel tegen de hervatting uitgesproken. Vakbondsvertegenwoordiger Jolinde Defieuw stelt dat Brussels Airlines de wet overtreedt door personeel naar een oorlogsgebied te sturen. “De werkgever schuift de verantwoordelijkheid voor veiligheid af op het personeel, terwijl die zelf garant zou moeten staan voor veilige werkomstandigheden,” zegt ze.
Defieuw wijst erop dat de situatie in de regio zeer snel kan veranderen, waardoor vluchten onverwachts geannuleerd kunnen worden. Vrijwilligers die zich aanmelden voor deze verbinding krijgen daarom speciale compensaties: gegarandeerde betaling bij annulering, prioriteit op toekomstige Tel Aviv-vluchten mét overnachting (en bijbehorende extra vergoedingen) en, na drie maanden op de vrijwilligerslijst, een “jokerdag” waarmee verlofaanvragen extra prioriteit krijgen. Volgens Defieuw is dit een financiële prikkel om personeel over de streep te trekken. Brussels Airlines ontkent dat het om extra vakantie gaat, maar spreekt van een “verplaatsing van bestaande voordelen”.
Morele bezwaren bij grondpersoneel
Niet alleen het vliegend personeel heeft bedenkingen. Ook onder de bagageafhandelaars leeft weerstand. Hans Elsen, vakbondsverantwoordelijke bij ACV Puls voor het grondpersoneel, stelt dat ongeveer 85 procent van de medewerkers op morele gronden niet wil meewerken aan deze vluchten. “We willen vrijwilligers die het wel willen doen voorlopig niet tegenhouden, maar we hebben een stakingsaanzegging ingediend om werknemers te beschermen die weigeren betrokken te zijn bij de normalisering van de relaties met Israël,” aldus Elsen.
Eerdere oproepen tot boycot
De kritiek op de hervatting van de vluchten komt niet alleen uit Belgische hoek. Vorige week riepen vakbonden van het Franse bagageafhandelingsbedrijf Alyzia Brussels Airport op om geen diensten te verlenen aan luchtvaartmaatschappijen die op Israël vliegen, zolang de oorlog in Gaza voortduurt. Zij eisen dat personeel zonder sancties mag weigeren om lading of bagage voor dergelijke vluchten te behandelen.
Ondanks deze oproepen blijft Brussels Airlines bij haar beslissing. Het bedrijf verwacht geen operationele problemen bij de afhandeling en zegt dat de veiligheidsmaatregelen voldoende bescherming bieden voor het personeel. ACV Puls blijft echter bij haar standpunt dat de vluchten onverantwoord zijn – zowel praktisch als moreel – en benadrukt dat zij werknemers die weigeren aan de vluchten mee te werken, juridisch en syndicaal zal blijven ondersteunen.