Het Israëlische kabinet heeft een mechanisme goedgekeurd om wat het noemt een “geleidelijke en gecontroleerde” invoer van goederen in het geblokkeerde Gaza via de particuliere sector mogelijk te maken.

“Dit is bedoeld om het volume van hulp dat Gaza binnenkomt te vergroten, terwijl de afhankelijkheid van hulpverlening door de VN en internationale organisaties wordt verminderd,” verklaarde COGAT, het Israëlische militaire agentschap dat het blokkadebeleid op de enclave handhaaft, in een verklaring op dinsdag.

Volgens COGAT is een beperkt aantal lokale handelaren goedgekeurd als onderdeel van dit nieuwe mechanisme.

Deze stap komt te midden van een strikte Israëlische blokkade die de 2,4 miljoen inwoners van Gaza op de rand van hongersnood heeft gebracht.

Volgens het Palestijnse Ministerie van Volksgezondheid in Gaza zijn sinds oktober 2023 minstens 180 mensen, waaronder 93 kinderen, gestorven door honger en ondervoeding.

Het nieuwsagentschap in Gaza meldde maandag dat Israël sinds 27 juli slechts 674 hulptrucks heeft toegelaten – slechts 14 procent van de minimale dagelijkse behoefte van 600 trucks voor de enclave.