Het Israëlische kabinet heeft een mechanisme goedgekeurd om wat het noemt een “geleidelijke en gecontroleerde” invoer van goederen in het geblokkeerde Gaza via de particuliere sector mogelijk te maken.
“Dit is bedoeld om het volume van hulp dat Gaza binnenkomt te vergroten, terwijl de afhankelijkheid van hulpverlening door de VN en internationale organisaties wordt verminderd,” verklaarde COGAT, het Israëlische militaire agentschap dat het blokkadebeleid op de enclave handhaaft, in een verklaring op dinsdag.
Volgens COGAT is een beperkt aantal lokale handelaren goedgekeurd als onderdeel van dit nieuwe mechanisme.
Deze stap komt te midden van een strikte Israëlische blokkade die de 2,4 miljoen inwoners van Gaza op de rand van hongersnood heeft gebracht.
Volgens het Palestijnse Ministerie van Volksgezondheid in Gaza zijn sinds oktober 2023 minstens 180 mensen, waaronder 93 kinderen, gestorven door honger en ondervoeding.
Het nieuwsagentschap in Gaza meldde maandag dat Israël sinds 27 juli slechts 674 hulptrucks heeft toegelaten – slechts 14 procent van de minimale dagelijkse behoefte van 600 trucks voor de enclave.
Ineffectief
Het Ministerie van Volksgezondheid verklaarde dat minstens 1.516 hulpzoekers zijn gedood en 10.067 anderen gewond zijn geraakt door Israëlisch vuur nabij door de VS beheerde hulpdistributiecentra in Gaza sinds 27 mei.
Het door Israël ontworpen hulpschema is op grote schaal bekritiseerd als ineffectief en wordt omschreven als een “doodval” voor uitgehongerde burgers.
Door internationale oproepen tot een staakt-het-vuren af te wijzen, heeft het Israëlische leger sinds 7 oktober 2023 een brute offensief op Gaza uitgevoerd, waarbij bijna 61.000 Palestijnen zijn omgekomen, van wie bijna de helft vrouwen en kinderen. Het militaire offensief van Israël heeft de enclave verwoest en op de rand van hongersnood gebracht.
In november vorig jaar heeft het Internationaal Strafhof arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en zijn voormalige minister van Defensie Yoav Gallant wegens oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid in Gaza.
Israël wordt ook geconfronteerd met een genocidezaak bij het Internationaal Gerechtshof vanwege zijn oorlog tegen de enclave.