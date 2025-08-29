België zal dit jaar voor het eerst voldoen aan de NAVO-norm om minstens 2 procent van het bruto binnenlands product (bbp) aan defensie uit te geven. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het bondgenootschap, die donderdag zijn gepubliceerd. Daarmee sluit ons land zich aan bij de 31 andere lidstaten die in 2025 allemaal de doelstelling halen – een primeur sinds de norm in 2014 werd ingevoerd na de Russische annexatie van de Krim.
Volgens de cijfers verhoogt België dit jaar zijn defensiebudget met 57,4 procent, goed voor een stijging van 1,3 naar 2,02 procent van het bbp. Voor België, traditioneel een van de zwakkere leerlingen, betekende dat meer dan tien jaar inspanningen om de norm eindelijk te bereiken.
Koplopers en achterblijvers
Hoewel alle landen de 2-procentgrens halen, zijn er grote verschillen. Polen (4,5 procent), Litouwen (4 procent) en Letland (3,7 procent) spannen de kroon. De Verenigde Staten besteden 3,2 procent van hun bbp aan defensie. België daarentegen zit net boven het minimum en blijft ver verwijderd van de nieuwe norm van 3,5 procent die de NAVO in juni op de top in Den Haag vastlegde. Slechts drie lidstaten voldoen daar voorlopig aan.
De nieuwe doelstelling maakt deel uit van een bredere afspraak om tegen 2035 vijf procent van het bbp te besteden aan defensie en veiligheid, waarvan 3,5 procent aan militaire uitgaven en 1,5 procent aan investeringen in onder meer infrastructuur en cybercapaciteit.
Belgische aarzeling
Premier Bart De Wever bevestigde dat zijn regering de verhoging naar 2 procent ondersteunt, maar voorlopig “geen plannen heeft om voor 2029 verder te gaan”. België pleitte er tijdens de NAVO-top in juni met succes voor om de termijn voor het halen van de nieuwe norm te verlengen van zeven naar tien jaar. In 2029 volgt een evaluatie.
NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte waarschuwde woensdag dat percentages op zich niet volstaan: “Cash alleen biedt geen veiligheid. Afschrikking komt niet van cijfers, maar van de capaciteit om te vechten tegen potentiële vijanden.”
Actie in IJsland
Intussen probeert België zijn rol binnen de alliantie zichtbaarder te maken. Begin augustus werden voor het eerst vier Belgische F-16’s en 98 militairen ingezet in IJsland, in het kader van de NAVO-missie “Icelandic Air Policing”. De operatie moet het luchtruim van IJsland – dat geen eigen luchtmacht heeft – beveiligen en de noordelijke flank van het bondgenootschap versterken, een regio die strategisch steeds belangrijker wordt door Russische militaire oefeningen.