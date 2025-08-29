België zal dit jaar voor het eerst voldoen aan de NAVO-norm om minstens 2 procent van het bruto binnenlands product (bbp) aan defensie uit te geven. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het bondgenootschap, die donderdag zijn gepubliceerd. Daarmee sluit ons land zich aan bij de 31 andere lidstaten die in 2025 allemaal de doelstelling halen – een primeur sinds de norm in 2014 werd ingevoerd na de Russische annexatie van de Krim.

Volgens de cijfers verhoogt België dit jaar zijn defensiebudget met 57,4 procent, goed voor een stijging van 1,3 naar 2,02 procent van het bbp. Voor België, traditioneel een van de zwakkere leerlingen, betekende dat meer dan tien jaar inspanningen om de norm eindelijk te bereiken.

Koplopers en achterblijvers

Hoewel alle landen de 2-procentgrens halen, zijn er grote verschillen. Polen (4,5 procent), Litouwen (4 procent) en Letland (3,7 procent) spannen de kroon. De Verenigde Staten besteden 3,2 procent van hun bbp aan defensie. België daarentegen zit net boven het minimum en blijft ver verwijderd van de nieuwe norm van 3,5 procent die de NAVO in juni op de top in Den Haag vastlegde. Slechts drie lidstaten voldoen daar voorlopig aan.

De nieuwe doelstelling maakt deel uit van een bredere afspraak om tegen 2035 vijf procent van het bbp te besteden aan defensie en veiligheid, waarvan 3,5 procent aan militaire uitgaven en 1,5 procent aan investeringen in onder meer infrastructuur en cybercapaciteit.