Het Israëlische leger heeft vrijdag zijn activiteiten in het zuiden van Syrië geïntensiveerd, met gevechtsvliegtuigen die over de provincies Quneitra en Daraa vlogen en grondtroepen die Syrisch grondgebied binnendrongen.

Volgens de Syrische staatsmedia Alikhbariah zijn Israëlische militaire voertuigen het dorp Oost-Samadaniyah in het platteland van Quneitra binnengetrokken en hebben ze een woonhuis doorzocht.

Er is nog geen directe informatie beschikbaar over slachtoffers.

Deze invallen vormen een voortzetting van Israëls herhaalde schendingen van de Syrische soevereiniteit, waaronder luchtaanvallen en grondoperaties in het zuiden van het land.

De laatste berichten over Israëlische militaire activiteiten komen op een moment dat de VS aandringen op een soort veiligheidsakkoord tussen Israël en Syrië.