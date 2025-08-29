WERELD
2 min lezen
Israël voert intensieve lucht- en grondaanvallen uit in het zuiden van Syrië
Militaire straaljagers patrouilleren de lucht boven Quneitra en Daraa terwijl grondtroepen dorpen in het platteland van Quneitra bestormen.
Israël voert intensieve lucht- en grondaanvallen uit in het zuiden van Syrië
De invallen vormen een voortzetting van de herhaalde schendingen van de Syrische soevereiniteit door Israël. / Foto: Reuters
29 augustus 2025

Het Israëlische leger heeft vrijdag zijn activiteiten in het zuiden van Syrië geïntensiveerd, met gevechtsvliegtuigen die over de provincies Quneitra en Daraa vlogen en grondtroepen die Syrisch grondgebied binnendrongen.

Volgens de Syrische staatsmedia Alikhbariah zijn Israëlische militaire voertuigen het dorp Oost-Samadaniyah in het platteland van Quneitra binnengetrokken en hebben ze een woonhuis doorzocht.

Er is nog geen directe informatie beschikbaar over slachtoffers.

Deze invallen vormen een voortzetting van Israëls herhaalde schendingen van de Syrische soevereiniteit, waaronder luchtaanvallen en grondoperaties in het zuiden van het land.

De laatste berichten over Israëlische militaire activiteiten komen op een moment dat de VS aandringen op een soort veiligheidsakkoord tussen Israël en Syrië.

Aanbevolen

Na de val van het regime van Bashar al-Assad afgelopen december heeft Israël volgens berichten honderden aanvallen uitgevoerd op militaire locaties en middelen in heel Syrië, waaronder gevechtsvliegtuigen, raketsystemen en luchtverdedigingsinstallaties.

Israël heeft ook zijn bezetting van de Syrische Golanhoogten uitgebreid door de gedemilitariseerde bufferzone in te nemen, een stap die in strijd is met een disengagementsovereenkomst uit 1974 met Syrië.

Assad, die Syrië bijna 25 jaar met ijzeren hand regeerde, vluchtte in december naar Rusland, waarmee een einde kwam aan het Ba'ath-partijregime dat sinds 1963 aan de macht was.

In januari werd een nieuwe overgangsregering gevormd onder leiding van president Ahmed al-Sharaa.

Ontdek
Amerikaanse wetgever zegt dat JFK werd vermoord vanwege verzet tegen Israëls nucleaire programma
Bevorderen van banden kan helpen handelsdoel van 100 miljard dollar te bereiken, Erdogan tegen Trump
Doha behoudt zich het recht voor om te reageren na Iraanse aanval op Amerikaanse basis: Qatar
Iran niet langer in staat om kernwapen te bouwen, zegt Amerikaanse vicepresident
'Laat die bommen niet vallen' op Iran, waarschuwt Trump Israël
Turkije's defensie-industrie moet nauwer worden verbonden met Europa en bondgenoten: NAVO-chef
Trump kondigt staakt-het-vuren aan tussen Israël en Iran
Ierland gaat officieel handel verbieden met Israëlische bedrijven in bezette Palestijnse gebieden
Wat zijn de belangrijkste Amerikaanse militaire bases in het Midden-Oosten?
Wat is de Straat van Hormuz en waarom is deze zo belangrijk voor olie?
Spanje dringt er bij EU op aan om handel te beperken en wapenleveranties aan Israël stop te zetten
'Strategisch besluit': Turkije en UNRWA ondertekenen overeenkomst om kantoor in het land op te richten
Rusland zegt dat het klaar is om Iran te helpen na Israëlische aanvallen
'Enorme' Russische aanval op Kiev doodt minstens zeven, verwondt tientallen: Oekraïne
NATO overweegt voorstel hoger defensie-uitgaven, maar niet iedereen is aan boord
Neem een ​​kijkje bij TRT Global. Deel uw feedback!
Contact us