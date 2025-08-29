Het Israëlische leger heeft vrijdag zijn activiteiten in het zuiden van Syrië geïntensiveerd, met gevechtsvliegtuigen die over de provincies Quneitra en Daraa vlogen en grondtroepen die Syrisch grondgebied binnendrongen.
Volgens de Syrische staatsmedia Alikhbariah zijn Israëlische militaire voertuigen het dorp Oost-Samadaniyah in het platteland van Quneitra binnengetrokken en hebben ze een woonhuis doorzocht.
Er is nog geen directe informatie beschikbaar over slachtoffers.
Deze invallen vormen een voortzetting van Israëls herhaalde schendingen van de Syrische soevereiniteit, waaronder luchtaanvallen en grondoperaties in het zuiden van het land.
De laatste berichten over Israëlische militaire activiteiten komen op een moment dat de VS aandringen op een soort veiligheidsakkoord tussen Israël en Syrië.
Na de val van het regime van Bashar al-Assad afgelopen december heeft Israël volgens berichten honderden aanvallen uitgevoerd op militaire locaties en middelen in heel Syrië, waaronder gevechtsvliegtuigen, raketsystemen en luchtverdedigingsinstallaties.
Israël heeft ook zijn bezetting van de Syrische Golanhoogten uitgebreid door de gedemilitariseerde bufferzone in te nemen, een stap die in strijd is met een disengagementsovereenkomst uit 1974 met Syrië.
Assad, die Syrië bijna 25 jaar met ijzeren hand regeerde, vluchtte in december naar Rusland, waarmee een einde kwam aan het Ba'ath-partijregime dat sinds 1963 aan de macht was.
In januari werd een nieuwe overgangsregering gevormd onder leiding van president Ahmed al-Sharaa.