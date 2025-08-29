De Belgische ministeries van Buitenlandse Zaken en Justitie hebben donderdagavond bevestigd dat er geen plannen of beslissingen bestaan om veroordeelde terroristen naar Iran over te brengen. Daarmee reageren ze op berichten van de Nationale Raad van het Iraans Verzet (CNRI), een tak van de Iraanse oppositie in ballingschap, die haar bezorgdheid had geuit.

De CNRI vreest dat België twee medeplichtigen van de voormalige Iraanse diplomaat Assadollah Assadi zou willen uitleveren. Assadi werd in België veroordeeld voor terrorisme en in mei 2023 geruild voor de Belgische hulpverlener Olivier Vandecasteele en drie andere gevangenen. In een brief aan Belgische parlementsleden vroeg de CNRI om officiële duidelijkheid, en om bevestiging dat er niet onderhandeld wordt over de vrijlating van de veroordeelden.

Berichtgeving vanuit Teheran

Aanleiding voor de ongerustheid is een bericht van het Iraanse persagentschap ILNA. Dat meldde dat de Iraanse viceminister van Justitie, Askar Jalalian, maandag een ontmoeting had met de Belgische ambassadeur in Teheran, Michel Malherbe. Tijdens dat onderhoud zou volgens ILNA onder meer gesproken zijn over het verdrag inzake de overbrenging van gevangenen dat in de vorige legislatuur werd afgesloten, maar nooit toegepast werd voor de vrijlating van Vandecasteele.