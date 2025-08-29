WERELD
België ontkent plannen om veroordeelde terroristen naar Iran over te brengen
Aanleiding voor de ongerustheid is een bericht van het Iraanse persagentschap ILNA. Dat meldde dat de Iraanse viceminister van Justitie, Askar Jalalian, maandag een ontmoeting had met de Belgische ambassadeur in Teheran, Michel Malherbe.
Volgens het persagentschap liet de Belgische ambassadeur weten dat België bereid zou zijn “twee in België gedetineerde Iraniërs” over te brengen / Reuters
29 augustus 2025

De Belgische ministeries van Buitenlandse Zaken en Justitie hebben donderdagavond bevestigd dat er geen plannen of beslissingen bestaan om veroordeelde terroristen naar Iran over te brengen. Daarmee reageren ze op berichten van de Nationale Raad van het Iraans Verzet (CNRI), een tak van de Iraanse oppositie in ballingschap, die haar bezorgdheid had geuit.

De CNRI vreest dat België twee medeplichtigen van de voormalige Iraanse diplomaat Assadollah Assadi zou willen uitleveren. Assadi werd in België veroordeeld voor terrorisme en in mei 2023 geruild voor de Belgische hulpverlener Olivier Vandecasteele en drie andere gevangenen. In een brief aan Belgische parlementsleden vroeg de CNRI om officiële duidelijkheid, en om bevestiging dat er niet onderhandeld wordt over de vrijlating van de veroordeelden.

Berichtgeving vanuit Teheran

Aanleiding voor de ongerustheid is een bericht van het Iraanse persagentschap ILNA. Dat meldde dat de Iraanse viceminister van Justitie, Askar Jalalian, maandag een ontmoeting had met de Belgische ambassadeur in Teheran, Michel Malherbe. Tijdens dat onderhoud zou volgens ILNA onder meer gesproken zijn over het verdrag inzake de overbrenging van gevangenen dat in de vorige legislatuur werd afgesloten, maar nooit toegepast werd voor de vrijlating van Vandecasteele.

Volgens het persagentschap liet de Belgische ambassadeur weten dat België bereid zou zijn “twee in België gedetineerde Iraniërs” over te brengen. Namen werden daarbij niet genoemd. De CNRI stelt dat het gaat om Amir Saadouni en Nasimeh Naami, die in 2021 door de correctionele rechtbank in Antwerpen werden veroordeeld tot respectievelijk 15 en 18 jaar cel voor het beramen van een aanslag op een bijeenkomst van de Iraanse oppositie in Villepinte, nabij Parijs.

‘Onjuiste informatie’

De Belgische regering spreekt dat echter met klem tegen. “Deze informatie is onjuist. Er is geen overdracht van terroristen goedgekeurd of zelfs maar overwogen, en er is geen akkoord gesloten over bijkomende justitiële samenwerking,” verklaarden de kabinetten van minister van Justitie Annelies Verlinden en minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévot.

De huidige federale meerderheid benadrukt in haar regeerakkoord bovendien dat België zich blijft verzetten tegen de zogenaamde “gijzelaarsdiplomatie” van Iran.

