Russische raketten en drones hebben donderdag vroeg appartementen in de Oekraïense hoofdstad Kiev getroffen, waarbij minstens 12 mensen omkwamen en 48 gewond raakten. Volgens de Oekraïense president Volodymyr Zelensky toont dit een duidelijke minachting voor vredesonderhandelingen.

De Militaire Administratie van de Stad Kiev (KMVA) bevestigde de doden en gewonden. Timur Tkachenko, hoofd van de KMVA, meldde dat het aantal doden is gestegen tot 12, waaronder drie kinderen van 2, 14 en 17 jaar.

“Het aantal doden als gevolg van de vijandelijke aanval is gestegen tot 12. Helaas zijn daaronder drie kinderen,” schreef Tkachenko op Telegram.

Het Openbaar Ministerie van Kiev meldde dat de gevolgen van de ochtendaanval zichtbaar waren in acht districten van de hoofdstad, waaronder Darnytskyi, Dniprovskyi, Solomyanskyi, Shevchenkivskyi, Holosiivskyi, Obolonskyi, Svyatoshynskyi en Desnyanskyi.

In het district Darnytskyi werd een deel van een vijf verdiepingen tellend woongebouw verwoest, en reddingsoperaties zijn aan de gang om mensen onder het puin te zoeken.

Ramen in nabijgelegen hoogbouw werden vernield, auto's raakten beschadigd en particuliere woningen werden verwoest, aldus het openbaar ministerie.

Bij zonsopgang waren bewoners en hulpverleners bezig met het opruimen van puin uit straten die bezaaid waren met gebroken glas en bouwmaterialen, zo zag een AFP-journalist ter plaatse bij een van de inslagen in het centrum van Kiev.

De aanval had een krater van vijf verdiepingen in een flatgebouw geslagen, waardoor het gebouw in tweeën was gesplitst, zo bleek uit beelden die Zelenskyy had gepost.

“Rusland kiest voor ballistiek in plaats van de onderhandelingstafel. Het kiest ervoor om door te gaan met doden in plaats van de oorlog te beëindigen,” zei Zelensky op sociale media.

“Dit betekent dat Rusland nog steeds geen angst heeft voor de gevolgen.”

Zelensky roept op tot een harde reactie

Zelensky riep op tot een harde reactie van de bondgenoten van Oekraïne, waaronder nieuwe sancties.

Hij drong er ook bij Ruslands bondgenoot China en EU-lid Hongarije op aan om een veel strengere houding aan te nemen tegen Moskou.

“Alle deadlines zijn al overschreden, tientallen diplomatieke kansen zijn verspild. Rusland moet verantwoordelijk worden gehouden voor elke aanval, voor elke dag van deze oorlog,” zei hij.

Vorige maand hebben Russische aanvallen meer dan 30 mensen gedood, waaronder vijf kinderen in Kiev.

Onder de slachtoffers van de aanval van donderdag was een 14-jarig meisje, aldus Timur Tkachenko, het hoofd van de militaire administratie van de stad.

Moskou vuurde ballistische en kruisraketten af, evenals Iraans ontworpen Shahed-drones vanuit verschillende richtingen om systematisch woongebouwen te treffen, zei hij.

Tijdens de aanval zochten bewoners hun toevlucht in metrostations, sommigen lagen in slaapzakken, anderen hielden hun huisdieren vast.

Een vijf verdiepingen tellend gebouw in het district Darnytskyi was ingestort, en een winkelcentrum in het stadscentrum werd ook getroffen, meldde de burgemeester van Kiev, Vitaly Klitschko.

Gebouw van EU-delegatie ‘ernstig’ beschadigd