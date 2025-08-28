Russische raketten en drones hebben donderdag vroeg appartementen in de Oekraïense hoofdstad Kiev getroffen, waarbij minstens 12 mensen omkwamen en 48 gewond raakten. Volgens de Oekraïense president Volodymyr Zelensky toont dit een duidelijke minachting voor vredesonderhandelingen.
De Militaire Administratie van de Stad Kiev (KMVA) bevestigde de doden en gewonden. Timur Tkachenko, hoofd van de KMVA, meldde dat het aantal doden is gestegen tot 12, waaronder drie kinderen van 2, 14 en 17 jaar.
“Het aantal doden als gevolg van de vijandelijke aanval is gestegen tot 12. Helaas zijn daaronder drie kinderen,” schreef Tkachenko op Telegram.
Het Openbaar Ministerie van Kiev meldde dat de gevolgen van de ochtendaanval zichtbaar waren in acht districten van de hoofdstad, waaronder Darnytskyi, Dniprovskyi, Solomyanskyi, Shevchenkivskyi, Holosiivskyi, Obolonskyi, Svyatoshynskyi en Desnyanskyi.
In het district Darnytskyi werd een deel van een vijf verdiepingen tellend woongebouw verwoest, en reddingsoperaties zijn aan de gang om mensen onder het puin te zoeken.
Ramen in nabijgelegen hoogbouw werden vernield, auto's raakten beschadigd en particuliere woningen werden verwoest, aldus het openbaar ministerie.
Bij zonsopgang waren bewoners en hulpverleners bezig met het opruimen van puin uit straten die bezaaid waren met gebroken glas en bouwmaterialen, zo zag een AFP-journalist ter plaatse bij een van de inslagen in het centrum van Kiev.
De aanval had een krater van vijf verdiepingen in een flatgebouw geslagen, waardoor het gebouw in tweeën was gesplitst, zo bleek uit beelden die Zelenskyy had gepost.
“Rusland kiest voor ballistiek in plaats van de onderhandelingstafel. Het kiest ervoor om door te gaan met doden in plaats van de oorlog te beëindigen,” zei Zelensky op sociale media.
“Dit betekent dat Rusland nog steeds geen angst heeft voor de gevolgen.”
Zelensky roept op tot een harde reactie
Zelensky riep op tot een harde reactie van de bondgenoten van Oekraïne, waaronder nieuwe sancties.
Hij drong er ook bij Ruslands bondgenoot China en EU-lid Hongarije op aan om een veel strengere houding aan te nemen tegen Moskou.
“Alle deadlines zijn al overschreden, tientallen diplomatieke kansen zijn verspild. Rusland moet verantwoordelijk worden gehouden voor elke aanval, voor elke dag van deze oorlog,” zei hij.
Vorige maand hebben Russische aanvallen meer dan 30 mensen gedood, waaronder vijf kinderen in Kiev.
Onder de slachtoffers van de aanval van donderdag was een 14-jarig meisje, aldus Timur Tkachenko, het hoofd van de militaire administratie van de stad.
Moskou vuurde ballistische en kruisraketten af, evenals Iraans ontworpen Shahed-drones vanuit verschillende richtingen om systematisch woongebouwen te treffen, zei hij.
Tijdens de aanval zochten bewoners hun toevlucht in metrostations, sommigen lagen in slaapzakken, anderen hielden hun huisdieren vast.
Een vijf verdiepingen tellend gebouw in het district Darnytskyi was ingestort, en een winkelcentrum in het stadscentrum werd ook getroffen, meldde de burgemeester van Kiev, Vitaly Klitschko.
Gebouw van EU-delegatie ‘ernstig’ beschadigd
Ondertussen zei Katarina Mathernova, de ambassadeur van de Europese Unie in Oekraïne, dat het gebouw van de EU-delegatie in Kiev zwaar beschadigd was door de schokgolf.
“Ruslands ‘vrede’ afgelopen nacht: een massale aanval op Kiev met drones en ballistische raketten... Het gebouw van de EU-delegatie werd zwaar beschadigd door de schokgolf. Dit is Moskou's ware antwoord op vredesinspanningen,” schreef ze op X.
Europese leiders veroordelen Russische aanval
Europese leiders en functionarissen veroordeelden sterk de laatste nachtelijke aanval van Rusland op Kiev. De EU-buitenlandchef Kaja Kallas zei dat de acties van Moskou opnieuw aantonen dat het geen respect heeft voor vrede.
“Terwijl de wereld een pad naar vrede zoekt, reageert Rusland met raketten. De nachtelijke aanval op Kiev toont een bewuste keuze om te escaleren en de vredesinspanningen te bespotten. Rusland moet stoppen met doden en (in de plaats hiervan) onderhandelen,” schreef ze op X.
De voorzitter van de Europese Raad, Antonio Costa, betuigde solidariteit met de slachtoffers en de missie van de EU in Kiev.
Ook de voorzitter van het Europees Parlement, Roberta Metsola, sprak haar bezorgdheid uit over het EU-personeel dat doelwit was van de aanval.
“Het personeel van de @EUDelegationUA is de stem van de EU ter plaatse in Oekraïne. Afgelopen nacht werden hun kantoren het doelwit van een andere willekeurige Russische aanval tijdens deze zinloze agressie. Mijn gedachten zijn bij ons hele team in Kiev en bij het dappere volk van Oekraïne dat verdient in vrede te leven,” zei ze.
EU-commissaris voor Uitbreiding Marta Kos veroordeelde de aanvallen als “een duidelijk teken dat Rusland vrede afwijst en kiest voor terreur.”
Ze benadrukte de solidariteit van de EU met het delegatiepersoneel en de Oekraïense burgers die de oorlog doorstaan.
De Belgische minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Prévot, merkte op dat niet alleen de EU-delegatie, maar ook het gebouw van de British Council werd getroffen.
“Rusland toont opnieuw dat het geen oprechte wil voor vrede heeft. Het kiest voor terreur, vernietiging en leugens boven dialoog. België staat in volledige solidariteit. We zullen niet zwijgen. Oekraïne zal niet alleen staan,” schreef hij op X.
Ook het Noorse ministerie van Buitenlandse Zaken veroordeelde de aanval in een verklaring op X.
“Rusland heeft opnieuw Kiev brutaal beschoten met raketten en drones. De moedige burgerbevolking van Oekraïne lijdt onder de illegale agressie van Rusland. We dringen er bij Rusland op aan onmiddellijk een einde te maken aan zijn oorlog. Onze reactie is nog sterkere steun voor Oekraïne,” aldus de verklaring.
De Poolse minister van Buitenlandse Zaken, Radoslaw Sikorski, veroordeelde de aanvallen eveneens en bevestigde dat het personeel van de Poolse ambassade veilig was.
“Poetins raketten hebben vannacht Oekraïense burgers gedood en het gebouw van de EU-delegatie beschadigd. In onze ambassade is iedereen veilig en wel. Dit is hoe Rusland vecht voor vrede,” zei hij.
De aanvallen komen een dag nadat het Kremlin de kans op een snelle ontmoeting tussen Zelensky en de Russische president Vladimir Poetin van de hand wees.
Kiev stelt dat een dergelijke top cruciaal is om de impasse over het beëindigen van de oorlog te doorbreken.
Moskou eist dat Kiev meer grondgebied afstaat en afstand doet van westerse militaire steun als voorwaarden voor een vredesakkoord, eisen die door Kiev worden afgewezen.