Het Amerikaanse congreslid Marjorie Taylor Greene heeft Israël beschuldigd van het hebben van “ongelooflijke invloed en controle” over bijna alle leden van het Congres. Ze bracht lobbyreizen van pro-Israëlische groepen voor Amerikaanse wetgevers naar Israël aan het licht.
In een interview in The Megyn Kelly Show op dinsdag zei Greene dat geen enkel ander land hetzelfde niveau van politieke invloed in de VS geniet als Israël. “Israël is het enige land dat ik ken dat een soort ongelooflijke invloed en controle heeft over bijna al mijn collega’s,” zei ze.
Haar opmerkingen kwamen nadat Kelly vertelde dat ze herhaaldelijk uitnodigingen en druk had ontvangen om naar Israël te reizen.
“Ik ben meerdere keren benaderd, zowel door vrienden als door mensen met connecties in Washington D.C., die me smeekten om met hen mee te gaan naar Israël. En ik heb elke keer nee gezegd”, zei Kelly, eraan toevoegend dat de benaderingen de afgelopen maanden waren geïntensiveerd in het licht van haar kritiek op de oorlog van Israël tegen Gaza.
Greene stelde dat de activiteiten van de pro-Israëlische Amerikaanse lobby, het Israel Political Affairs Committee (AIPAC), neerkomen op buitenlandse lobbyactiviteiten zonder verantwoording.
“AIPAC beweert: oh, maar we zijn Amerikanen. Ja, ze zijn Amerikanen, maar ze komen naar het Congres en de federale overheid om te vragen namens het land Israël,” zei ze.
In tegenstelling tot andere buitenlandse groepen, merkte ze op dat AIPAC niet verplicht is zich te registreren onder de Foreign Agents Registration Act (FARA).
Het congreslid uit de staat Georgia wees ook op congresreizen naar Israël en noemde deze een bewuste strategie om loyaliteit te kweken onder nieuwe wetgevers.
Ze voegde eraan toe dat AIPAC “elk nieuw lid van het Congres in hun eerste jaar” meeneemt op “een heel speciale reis naar Israël in augustus”, wat de recesperiode van het Congres is en een maand lang district werkperiode. Ze benadrukte dat ze weigerde deel te nemen.
“Ik weet niet wat ze daar doen, maar ze nemen hen mee op rondleidingen, zoals de foto’s die we onlangs hebben gezien van de (Huis)voorzitter (Mike Johnson) en andere congresleden bij de Klaagmuur … Ze dragen een keppeltje … Ze zijn niet Joods, maar toch dragen ze Joodse kleding en bezoeken ze deze Joodse religieuze locaties,” zei Greene.
Vorige maand probeerde Greene $ 500 miljoen aan Amerikaanse financiering voor het Israëlische Iron Dome-verdedigingssysteem te schrappen, waarbij ze kritiek uitte op het bombarderen van de enige katholieke kerk in Gaza en het “uitroeien” van de burgerbevolking. Haar poging mislukte met een stemming van 422-6 in het Huis van Afgevaardigden.
Ze werd het eerste Republikeinse congreslid dat de situatie in Gaza publiekelijk omschreef als een “genocide.”
Tijdens haar interview met Kelly stelde Greene vragen bij de jaarlijkse $ 3,8 miljard aan Amerikaanse militaire hulp aan Israël. Hoewel ze benadrukte dat ze niet anti-Israël is, zei Greene dat haar standpunt draait om het beschermen van Amerikaanse belangen.
“Ik heb me radicaal en zonder excuses voor Amerika uitgesproken, gewoon puur voor Amerika,” zei ze. “Het spijt me. We hebben geen tijd om te financieren wat jullie doen.”