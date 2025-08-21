Het Amerikaanse congreslid Marjorie Taylor Greene heeft Israël beschuldigd van het hebben van “ongelooflijke invloed en controle” over bijna alle leden van het Congres. Ze bracht lobbyreizen van pro-Israëlische groepen voor Amerikaanse wetgevers naar Israël aan het licht.

In een interview in The Megyn Kelly Show op dinsdag zei Greene dat geen enkel ander land hetzelfde niveau van politieke invloed in de VS geniet als Israël. “Israël is het enige land dat ik ken dat een soort ongelooflijke invloed en controle heeft over bijna al mijn collega’s,” zei ze.

Haar opmerkingen kwamen nadat Kelly vertelde dat ze herhaaldelijk uitnodigingen en druk had ontvangen om naar Israël te reizen.

“Ik ben meerdere keren benaderd, zowel door vrienden als door mensen met connecties in Washington D.C., die me smeekten om met hen mee te gaan naar Israël. En ik heb elke keer nee gezegd”, zei Kelly, eraan toevoegend dat de benaderingen de afgelopen maanden waren geïntensiveerd in het licht van haar kritiek op de oorlog van Israël tegen Gaza.

Greene stelde dat de activiteiten van de pro-Israëlische Amerikaanse lobby, het Israel Political Affairs Committee (AIPAC), neerkomen op buitenlandse lobbyactiviteiten zonder verantwoording.

“AIPAC beweert: oh, maar we zijn Amerikanen. Ja, ze zijn Amerikanen, maar ze komen naar het Congres en de federale overheid om te vragen namens het land Israël,” zei ze.

In tegenstelling tot andere buitenlandse groepen, merkte ze op dat AIPAC niet verplicht is zich te registreren onder de Foreign Agents Registration Act (FARA).