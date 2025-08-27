De Belgische minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévot (Les Engagés) heeft dinsdag in de Oekraïense havenstad Odessa, samen met zijn Benelux-collega’s, de steun herbevestigd voor de Europese en Euro-Atlantische toekomst van Oekraïne. “De toekomst van Oekraïne ligt in de NAVO,” luidt het in een gezamenlijke persmededeling.
De Benelux-delegatie reisde eerder deze week ook naar Moldavië, om beide landen een duidelijk signaal te geven dat ze een plaats hebben in de toekomst van Europa. De Nederlandse minister Caspar Veldkamp ontbrak bij het bezoek, nadat hij vrijdag ontslag nam wegens het Nederlandse standpunt over Gaza.
In Odessa ontmoetten Prévot en zijn collega’s de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Andrii Sybiha en de gouverneur van de militaire regio, Oleh Kiper. Ook bezochten ze energie-infrastructuur en de haven, cruciaal voor de bevoorrading van miljoenen Oekraïners en de graanexport, maar de voorbije jaren herhaaldelijk doelwit van Russische raket- en droneaanvallen.
Weg leidt naar EU en NAVO-lidmaatschap
Volgens de gezamenlijke verklaring heeft Oekraïne “het inherente recht om zijn eigen toekomst te kiezen, op basis van het VN-charter en het internationaal recht”. Daarbij beklemtoonden de Benelux-landen hun engagement om Oekraïne te blijven begeleiden “op zijn onomkeerbare pad naar EU-lidmaatschap en volledige Europees-Atlantische integratie, inclusief NAVO-lidmaatschap.”
Prévot veroordeelde tijdens het bezoek ook de vernietiging van cultureel erfgoed in Odessa, waarvan het historische centrum op de Werelderfgoedlijst staat. Hij waarschuwde dat er geen vredesakkoord mag worden gesloten achter de rug van de Oekraïners, en dat grenzen nooit met geweld hertekend mogen worden. “Odessa is een symbool van kwetsbaarheid én veerkracht,” aldus de minister. “Hier herbevestigen we onze steun aan de territoriale integriteit van Oekraïne, aan de bescherming van haar culturele ziel en aan de miljoenen mensen wereldwijd die afhankelijk zijn van het graan dat vanuit deze stad wordt geëxporteerd.”
Nieuwe Belgische toezeggingen werden niet aangekondigd. Wel herinnerde Prévot eraan dat België zich al geëngageerd heeft tot langdurige steun: jaarlijks één miljard euro militaire hulp tot 2029, aangevuld met investeringen in humanitaire bijstand en wederopbouw.