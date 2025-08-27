De Belgische minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévot (Les Engagés) heeft dinsdag in de Oekraïense havenstad Odessa, samen met zijn Benelux-collega’s, de steun herbevestigd voor de Europese en Euro-Atlantische toekomst van Oekraïne. “De toekomst van Oekraïne ligt in de NAVO,” luidt het in een gezamenlijke persmededeling.

De Benelux-delegatie reisde eerder deze week ook naar Moldavië, om beide landen een duidelijk signaal te geven dat ze een plaats hebben in de toekomst van Europa. De Nederlandse minister Caspar Veldkamp ontbrak bij het bezoek, nadat hij vrijdag ontslag nam wegens het Nederlandse standpunt over Gaza.

In Odessa ontmoetten Prévot en zijn collega’s de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Andrii Sybiha en de gouverneur van de militaire regio, Oleh Kiper. Ook bezochten ze energie-infrastructuur en de haven, cruciaal voor de bevoorrading van miljoenen Oekraïners en de graanexport, maar de voorbije jaren herhaaldelijk doelwit van Russische raket- en droneaanvallen.

Weg leidt naar EU en NAVO-lidmaatschap